Imagini cu un alt fotbalist de națională, prins în ofsaid cu amanta. După modelul Marica, hotelul s-a transformat în cuibușor de nebunii

Om însurat și cu trei copii acasă, fostul fotbalist Marian Aliuță s-a pierdut în fața ispitei Bianca Pop. Tot trei-patru ore a durat vizita, precum în cazul anterior, a început timid, dar s-a încheiat apoteotic.

Alt fotbalist de națională, prin în ofsaid cu amanta

„Nu am fost ușă de biserică”, recunoștea Aliuță în urmă cu câțiva ani, după un episod similar. Nimic nu s-a schimbat de atunci. Fostul fotbalist a fost surprins de paparazzii Spynews, zilele trecute, în fața unui hotel din București, unde locuiește Bianca Pop. Condus la destinație de către șoferul său, Aliuță s-a relaxat pe drum, iar când a ajuns, a pus mâna pe telefon pentru a o anunța pe brunetă, probabil, că a ajuns.

După câteva minute în care acesta a mai butonat puțin device-ul, și-a făcut apariția și ispita, cu zâmbetul pe buze. Pentru a nu da nimic de bănuit, când s-au întâlnit, cei doi s-au sărutat doar pe obraz, căci încă nu se…cunoscuseră prea bine. La plecare, altfel a stat situația.

În timpul celor trei-patru ore petrecute împreună în apartamentul ispitei, cei doi au comandat mâncare, iar cea care a coborât după ea a fost chiar bruneta, semn că fostul sportiv a încercat, pe cât posibil, să se ascundă de ochii lumii.

Omul vine, dar mai și pleacă

După ce s-au bucurat unul de celălalt, cei doi au ieșit la braț din cuibușorul de nebunii. De data aceasta, Bianca a fost surprinsă îmbrăcată cu un halat. Până când Aliuță să se urce în autoturism, amanții s-au sărutat cu foc, s-au îmbrățișat și și-au spus vorbe dulci. Ispita l-a condus apoi pe fostul fotbalist la autoturism și s-a întors în apartament.

Cât despre Aliuță, după ce a marcat, acesta l-a lăsat pe șofer la o benzinărie și s-a îndreptat spre casă, unde îl așteptau nevasta și cei trei copii pe care îi au împreună. Bărbatul a intrat cu mașina prins spate, precum un adolescent care se furișa în casă după ce s-a văzut cu iubita.

„Am mai fost și eu prins”

„Nu am fost uşă de biserică. Aşa am fost. Am mai fost şi eu prins, văzut, prin ziare. Niciodată nu s-a pus problema să divorţez. Nu am vorbit, am încercat să fiu cuminte, prin curte, prin casă, dar avem o relaţie foarte frumoasă, ne iubim. Acesta este echilibrul şi pleacă toată liniştea. Este cea mai bună prietenă a mea.

Cu ea mă consult la decizii, deciziile bune le iau femeile. S-a supărat când m-a văzut prin ziare, dar am o femeie inteligentă şi e foarte uşor să termini cu cineva şi să iei pe altul. Eu cred că orice bărbat face acelaşi lucru. Nu cred că există bărbat să nu greşească. Pentru mine familia înseamnă totul şi nu o spun ca să se simtă soţia mea bine”, spunea Aliuță la Acces Direct, în urmă cu câțiva ani.