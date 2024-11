Ce s-a ales de toată averea Ronei Hartner. Sora regretatei artiste a dezvăluit unde au ajuns banii: „Zicea că e important ceea ce lăsăm celorlalți decât ceea ce avem”

La un an de la trecerea în neființă a îndrăgitei artiste Rona Hartner, familia acesteia își amintește cu drag și respect de moștenirea ei spirituală. În pragul parastasului, sora artistei, Rinda Hartner, a dezvăluit povestea neștiută a banilor și bunurilor acumulate de Rona, precum și despre cum aceasta și-a dedicat întreaga viață ajutării celor mai puțin norocoși. Sincerele mărturisiri ale Rindei oferă o imagine profundă asupra generozității Ronei Hartner și a valorilor pe care le-a cultivat până în ultimele clipe.

Deși Rona Hartner a fost o personalitate apreciată și de succes, averea sa nu a fost una substanțială. În loc să-și acumuleze averi, Rona a ales să folosească resursele financiare pentru a-i ajuta pe cei în nevoie. Potrivit Rindei, artista a investit cea mai mare parte a banilor săi în organizații și fundații umanitare care sprijină copiii defavorizați. Printre proiectele ei de suflet s-au numărat contribuțiile către Africa, unde a ajutat la construirea unei școli pentru fete într-o comunitate în care educația femeilor era o raritate.

În ciuda succesului său profesional, Rona Hartner a trăit și momente de dezamăgire personală. Sora sa povestește că artista și-a dorit cu ardoare o familie și o viață de cuplu stabilă, însă experiențele ei de căsătorie nu au adus fericirea mult visată.

Potrivit Rindei, ambii soți ai Ronei au dezamăgit-o profund. Artista a realizat, într-un final, că aceștia nu au fost lângă ea din iubire autentică, ci pentru propriile lor interese.

Rona Hartner a lăsat în urmă o fiică adolescentă, Sumayla, acum în vârstă de 16 ani. Familia artistei s-a angajat să îi ofere tot sprijinul necesar pentru ca aceasta să ducă o viață stabilă și să nu-i lipsească nimic. Fratele Ronei s-a dedicat creșterii și educării Sumaylei, fiind prezent în rol de părinte, pentru a onora astfel ultima dorință a surorii sale.

Pentru a cinsti memoria artistei, familia a ridicat un monument la mormântul Ronei, dorind ca acesta să reflecte personalitatea și sufletul său generos.

„Nu a vorbit de ce voia să aibă pe monument. Ea totuși nu se gândea că o să se ducă. A lăsat atunci, în august. Ne-a zis cum să organizăm totul, pentru fata ei, cu cartea, proiectele ei, dar nu s-a gândit ce cruce vrea și astfel de lucruri. Am făcut-o cum și-a dorit și mama, și noi. Am vrut să-i facem ceva să fie frumos. E normal, e încă greu, nu ne vine să credem că s-a dus, dar asta este. Nu avem nicio putere asupra ceea ce s-a întâmplat. (…) Fratele meu se ocupă de Sumayla cu tot ceea ce este nevoie, să nu îi lipsească nimic. El îi plătește tot ce are nevoie, și școală, și haine, și dacă vrea să iasă cu prietenii.

Fratele meu e pe post de tată pentru Sumayla acum. Chiar dacă nu are acest titlu, el respectă exact ceea ce i-a cerut Rona. Am respectat și eu ceea ce mi-a cerut sora mea, să-i scoatem cartea. De altfel, cartea nu o să aibă foarte multe tipăriri la început, nu vom scoate foarte multe exemplare”, a mai adăugat Rinda, menționând că slujba de parastas va avea loc în București, la cimitirul unde artista își doarme somnul de veci.