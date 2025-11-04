Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
04 nov. 2025 | 11:24
de Ionuț Vieru

Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fetița lor. Excursia, pregătită până la cel mai mic detaliu, ce le-a dat peste cap planurile

Monden
Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fetița lor. Excursia, pregătită până la cel mai mic detaliu, ce le-a dat peste cap planurile
Elena Udrea, vacanță doar cu fiica sa în Italia. De ce nu le-a însoțit Adrian Alexandrov

După o perioadă intensă și plină de provocări, Elena Udrea a ales să petreacă câteva zile de relaxare alături de fiica sa, Eva Maria. Fosta blondă de la Cotroceni a plecat într-o vacanță scurtă, dar deosebit de importantă, într-una dintre cele mai vizitate destinații europene. Cu toate acestea, excursia lor în Italia nu a decurs așa cum fusese planificată inițial, întrucât Adrian Alexandrov, partenerul Elenei Udrea, nu le-a putut însoți, deși călătoria fusese pregătită până la cel mai mic detaliu.

Vacanță specială pentru Elena Udrea și fiica sa, Eva Maria

Pentru Elena Udrea, escapada în Italia a fost una cu o semnificație aparte. După mai bine de patru ani de detenție, fosta politiciană, eliberată condiționat, a putut în sfârșit să petreacă timp prețios alături de fiica ei. Cele două au ales Roma ca destinație, o alegere inspirată pentru prima călătorie importantă împreună după perioada dificilă prin care au trecut.

În capitala Italiei, Elena Udrea și micuța Eva Maria s-au bucurat de momente liniștite și pline de emoție. Au vizitat obiective turistice celebre, s-au plimbat pe străzile încărcate de istorie și au împărtășit clipe care, potrivit apropiaților, au fost de neuitat pentru amândouă. Într-o postare publică, Udrea a transmis un mesaj emoționant, spunând că „Dumnezeu i-a ascultat cea mai mare dorință, aceea de a fi alături de fiica sa și de a-i arăta lumea”.

Planurile de vacanță au fost date peste cap

Deși excursia fusese pregătită în detaliu, lucrurile nu au mers exact cum își propusese familia Udrea-Alexandrov. Inițial, vacanța trebuia să fie o escapadă de 3-4 zile în Italia, planificată special în timpul vacanței școlare de o săptămână a copiilor. Cu toate acestea, Adrian Alexandrov nu a mai putut pleca împreună cu ele.

Potrivit informațiilor obținute de Spynews.ro, motivul absenței sale a fost unul medical. Surse apropiate cuplului au declarat că partenerul Elenei Udrea s-a confruntat cu o mică problemă de sănătate, care nu i-a permis să călătorească în perioada respectivă. Drept urmare, Elena Udrea a decis să nu anuleze călătoria și să meargă doar ea cu fiica lor, Eva Maria, într-o scurtă vacanță mamă-fiică.

Eva Maria, încântată de experiența din Roma

Chiar dacă tatăl ei nu a fost prezent, Eva Maria s-a bucurat din plin de această călătorie. Micuța a fost fascinată de frumusețea Romei și de locurile pe care le-a vizitat împreună cu mama sa, fiind impresionată în mod special de vizita la Colosseum, simbolul istoric al capitalei italiene.

Mai mult, Eva Maria s-a arătat încântată și de plimbările prin oraș, de atmosfera mediteraneană și de mâncarea tradițională italiană. Pentru Elena Udrea, această vacanță a fost o ocazie perfectă de a petrece timp de calitate cu fiica ei, într-un context în care libertatea și liniștea au căpătat o semnificație aparte după anii grei prin care a trecut.

Elena Udrea și Adrian Alexandrov formează un cuplu din 2016, iar de-a lungul anilor au reușit să depășească împreună perioade dificile. Chiar și în timpul detenției Elenei Udrea, partenerul său a fost un sprijin constant, ocupându-se de creșterea fiicei lor, Eva Maria.

