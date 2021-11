Imaginea cu care Ana Porgras sigur îl va enerva pe Zanni de la Survivor România

Care este imaginea cu care fosta concurentă de la Survivor România, Ana Porgras, l-ar putea enerva pe Zanni, câștigătorul acestei competiții. Se știe că între cei doi a fost o relație mai strânsă, mulți susținând la un moment dat că cei ar fi format un cuplu.

Dar este Ana Porgras acum într-o relație sau nu? Întrebarea aceasta este una legitimă de vreme ce, de curând, fosta gimnastă s-a postat pe rețelele de socializare alături de un bărbat misterios. Alături de poza de pe Instagram bruneta a mai postat, de asemenea, și un mesaj cu subînțeles.

Ana Porgras este în prezent plecată în vacanță la Abudhabi, dar se pare că aceasta nu a plecat singură, ci însoțită de un bărbat misterios.

Amintim că Ana Porgras s-a retras din gimnastică cu mai bine de zece ani în urmă, dar bruneta s-a reprofilat rapid. Ea își câștigă banii din pasiunea sa pentru manichiură.

Amintim că aflați în Republica Dominicană, la show-ul Survivor România 2021, ea și Zanni au avut o relație foarte strânsă, relație care însă s-ar fi încheiat în momentul în care el ar fi citit niște mesaje din telefonul acesteia.

„De asta mă temeam că va trebui să povestesc. Încă de acolo oamenii mi-au spus de ce nu stau cu Ana. Încerc să nu fiu răutăcios. Nu am fost niciodată îndrăgostit de Ana, ne-am împrietenit înainte de Survivor și mi-a plăcut blândețea ei, eu am nevoie de astfel de oameni.

Mă îmbunam mereu când eram cu ea, ne potriveam, dar nu ca și cuplu. În competiție, când vedeam doar „serpi” în jurul meu, îmi venea să mă lupt cu toți și la un moment dat a venit Ana și atunci ea a fost refugiul meu. Cu ea găteam, cu ea dormeam și a fost liniștea de care aveam nevoie… (…).

La petrecere o simțeam brusc că nu mai era prezentă la petrecere, că stătea doar în telefon. Și la un moment dat i-am cerut telefonu să stau și eu pe instagram și nu mi l-a dat din prima, a ezitat. Și după am avut o discuție cu cineva, m-am pus în cameră, a venit și Sebi și Raluca și i-am zis din nou să îmi dea telefonul. Și la fel, a ezitat. I-am zis ”Bă, Ano, tu crezi că eu mă uit în mesajele tale?”

(…) Am intrat pe instagram, am închis, apoi am intrat pe whatspapp și primul mesaj pe care l-am citit mi s-a luat de tot, reacția oricui ar fi fost urâtă…m-am uitat la ea, a văzut ce am făcut, am înghițit în sec și m-a dezamăgit. I-am zis că orice ar fi fost, oricare ar fi fost frustrările, puteam vorbi. Nu mi-a mai purtat nici tricoul apoi, după ce am ajuns în țară nu ne-am mai vorbit…”, a spus Zanni.