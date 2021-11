Cum arată orfelinatul unde a copilărit Zanni. Fostul concurent de la Survivor a mers din nou acolo VIDEO

Zanni a devenit cunoscut datorită lui Alex Velea. Acesta a fost iubit rapid de oamenii care i-au văzut caracterul în cadrul show-ului Survivor și au luat la cunoștință povestea lui grea. Cum arată orfelinatul în care a copilărit tânărul artist?

Zannidache a venit pentru prima oară în fața publicului în cadrul show-ului ‘Chefi la cuțite’. Acesta și-a spus povestea emoționantă și a reușit să ajungă la inimile multor oameni. De aici nu a mai trecut mult până să scoată câteva piese cu Alex Velea, cel care l-a ajutat și i-a făcut intrarea în acest domeniu.

Tânărul solist a dat probele pentru emisiunea ‘Survivor’ și a reușit să și câștige marele proiect de la Kanal D având toată susținerea multor români din spatele micilor ecrane. Cântărețul a fost prezent acum într-un show de pe YouTube ‘Fiță cu Adiță’ unde a revăzut orfelinatul în care a copilărit până la vârsta de 14 ani.

Viața lui nu a dus deloc lipstă de obstacole pentru că a fost nevoit să-și ia viața în mâini de foarte mic după ce părinții biologici l-au părăsit. Acesta își începe deseori prezentarea cu mențiunea că până la această vârstă a reușit să supraviețuiască.

„Am copilărit, am supraviețuit până la șase ani într-un orfelinat, zilele treceau fără să facem nimic, nu acumulam nimic. Am avut mereu o voce în cap care îmi spunea că este un loc pe pământul ăsta și pentru mine.

Le-am făcut pe toate, am tuns iarba, am făcut tatuaje, am tuns, am fost la pizzerie, am fost operator de interior într-un birou ”, a mărturisit Zanni la emisiunea culinară la care a participat.