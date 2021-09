Imagine rară cu fiica lui Florin Piersic Jr. Sonia e o domnișoară frumușică foc!

Puțină lume știe cum arată fata lui Florin Piersic Jr. Până acum, actorul și-a ținut familia departe de ochii curioși ai fanilor. Însă, recent, acesta a postat o fotografie în care apare alături de fiica sa cea mare, Sonia. Adolescenta este o domnișoară tare frumușică.

Florin Piersic Jr este unul dintre cei mai cunoscuți actori români. Datorită talentului său actoricesc și a celebrului său tată, Florin Piersic Jr. a cunoscut rapid faima în România. Deși mai mereu a fost discret în ceea ce privește viața sa personală, marele actor le-a dezvăluit urmăritorilor săi cât de frumoasă este Sonia, „fata lu’ tata”.

Sonia este fiica lui Florin Piersic Jr. din relația cu actrița Dorina Chiriac. În vârstă de 15 ani, bruneta este o domnișoară în toată regula. De curând, tatăl și fiica au fost împreună pe litoral, unde și-au făcut și o fotografie. Poza a fost postată apoi de actor pe contul său de Instagram cu descrierea „Daughter & Dad’ (Vezi FOTO în GALERIE).

Chiar dacă relația cu actrița Dorina Chiriac nu a funcționat, Piersic Jr. și-a mai încercat o dată norocul în dragoste, iar de data asta a reușit. Acum, actorul se iubește cu Andreea Cipcă, femeia care i-a dăruit al doilea copil. Pe cel mic îl cheamă Sasha și are cinci anișori.

Marele actor Florin Piersic Senior ține foarte mult la nepoții săi, pe care îi vizitează ori de câte ori poate. După Sasha este topit de-a dreptul. De altfel, cel mic a reușit să-l impresioneze pe bunicul său celebru chiar la teatru, unde a venit ca să-l susțină pe scenă. Juniorul a stat cuminte până la finalul piesei, apoi s-a îndreptat spre bunic pentru a-l felicita. Martorii și-au dat seama imediat că între cei doi există o conexiune puternică.

Fiul celebrului actor a regretat perioada în care teatrele au fost închise, din cauza pandemiei de coronavirus.

„Măcar am înțeles cum ar trebui să arate un spectacol filmat și difuzat pe calea asta. Am jucat “Freak Show” într-un eveniment organizat de cei de la IQOS Qreator, am avut o colaborare scurtă cu Vodafone, mă rog, am încercat să mai exist, la urma urmei. Dar sunt foarte marcat de faptul că teatrul nu va mai fi ca înainte.

Un spectacol ca „O Mie de Motive” (pe care îl jucam la Point Art Hub, în București) nu-și mai are sensul, în clipa asta. E doar un exemplu de spectacol care poate exista numai prin participarea nemijlocită a publicului. Pentru mine, era terapie de grup. Am avut seri în care cei o sută de spectatori mi-au devenit familie pentru două ore”, a precizat Florin Piersic Jr.