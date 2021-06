Vești bune pentru Florin Piersic! Cine se întoarce în România, la 35 de ani după ce l-a părăsit (exclusiv)

Vești bune pentru Florin Piersic. Marele actor a primit această veste cu mare bucurie.

Gabriella Vlad Werner, fosta iubita a lui Florin Piersic se întoarce în țară după 35 de ani în care a trăit în Israel. Ea a fost a doua mare dragoste a actorului după Tatiana Ikel.

Gabriella se întoarce în România din cauza situației din Israel. În plus, părinții actriței sunt în vârstă, așa că vrea să își petreacă timp cu ei și să îi sprijine.

Actrița și Florin Piersic au avut o relație de 9 ani, pe vremea când ea era studentă la UNATC. Au decis să se despartă în momentul în care Florin Piersic și-a oficializat relația cu Ana Szeles, mama lui Daniel.

Gabriella l-a cunoscut după ceva timp pe Marcel, un cetățean israelian cu care s-a și căsătorit în scurt timp. Actrița a născut o fetiță, apoi a plecat în Austria, unde a trăit trei ani. Apoi, a născut o altă fetiță și s-a mutat în Israel. Relația ei cu omul de afaceri s-a încheiat, iar acum cei doi sunt doar prieteni.

Fiicele actriței s-au stabilit în Australia, iar una dintre ele a făcut-o bunică pe Gabriella Vlad Werner.

Ea și-a continuiat cariera de actriță și mai târziu a ajuns să predea teatru la Universitatea din Ashtod. Gabriella s-a obișnuit și cu bombardamentele din Israel și a povestit că fiecare cetățean știe ce are de făcut în momentul atacului.

”Când suntem atacați cu rachete noi știm exact ce trebuie să facem”, a continuat actrița. ”Dacă suntem în casă, intrăm și ne baricadăm în camera-adăpost. Aici fiecare apartament are o cameră-buncăr din beton-armat care rezistă la atacul cu bombe. Sunt impenetrabile. Toate camerele de acest gen sunt pe o singură coloană a blocului.

Ea își dorește să revină în România definitiv pentru a fi împreună cu părinții ei, de care îi este extrem de dor. Întrebată dacă vrea să îl revadă pe Florin Piersic, actrița a răspuns:

”În niciun caz. E o poveste încheiată definitiv. A fost o poveste de dragoste, de viață, care s-a consumat la vremea ei. Ultima oară când am vorbit cu el a fost acum vreo cinci ani, când m-a sunat de ziua mea. Apoi, a amuțit. Anul trecut a sunat, i-am văzut numărul pe telefon, dar mi-am zis Ia, mai lasă-mă!. Și nu i-am răspuns. Am auzit că are sănătatea șubredă, că s-a retras la țară, de frica Covidului… Îi doresc sănătate. Eu îmi văd de viața mea!”, a conchis Gabriella Vlad Werner, potrivit Impact.ro.