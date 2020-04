Ilinca Vandici, înșelată de Ciprian Marica. Ce s-a întâmplat cu Bianca Drăgușanu și Adelina Pestrițu

Ciprian Marica nu e deloc novice în ale trădării! Cunoscutul fotbalist se pare că și-a făcut un obicei din a înșela femeile care i-au apărut în viață. Vandici a fost și a înșelată în relația pe care a avut-o cu sportivul în 2012. Ce rol au avut Drăgușanu și Adelina Pestrițu în ecuația aceasta?

Ciprian Marica a pus mâna pe unele din cele mai frumoase femei de la noi, iar în urmă cu mulți ani s-a bucurat de toată atenția Ilincăi Vandici. Cunoscuta prezentatoare de televiziune a fost rănită, însă, pentru că relația lor s-a terminat prematur din cauza infidelității lui. Ceea ce a ieșit acum la suprafață a fost că, din cauza video-ului făcut public de Ziar de Cluj, s-a putut observa cum Marica nu s-a învățat minte. Amintim că fotbalistul a fost prins de soțul amantei sale după ce acesta aflase unde este cuibușorul lor de nebunii.

Vandici era vizibil dezamăgită de postura în care a fost pusă la momentul acela, dar a susținut că după ce a aflat că Marica a tânjit după Adelina Pestrițu și Bianca Drăgușanu nu le-a purtat ranchiună acestora. Moderatoarea de la Bravo, ai Stil, a reacționat exemplat, deși era rănită, susținând că ambele femei la care a râvnit fostul său partener sunt femei frumoase, vizibile, pe care orice bărbat și-ar dori să le aibă.

„Ştiu că Ciprian i-a trimis nişte mesaje Adelinei. Ea şi-a pierdut telefonul şi acele mesaje au ajuns în redacţia unei reviste. Au fost şi publicate. La două luni după aceea. Adelina e o fată cu foarte mult bun-simţ, n-aveam de ce să mă iau de ea, mai ales că ea nici măcar nu i-a răspuns. El doar a-ncercat, i-a trimis nişte mesaje. Eu am înţeles exact cum au stat lucrurile şi chiar am invita-t-o în emisiune ulterior. Nu i-am purtat nici un fel de ranchiună. Cu Bianca, la fel. Fetele astea sunt vizibile, sunt frumoase, orice bărbat şi-ar dori să le aibă. Ea zice că nu, el zice că nu, eu zic că da. Măcar dacă se ducea să nu-l ştie nici vântul, nici pământul! Dar vrei să-ţi spun ceva? Nu eu m-am umilit. Când am aflat cu cine şi de ce, nici măcar n-am putut să mă simt prost”

Ilinca Vandici – 2012 – (Sursa: libertatea.ro)