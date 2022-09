Ilinca Vandici, avertisment pentru tinerele din România. Care este pericolul din spatele reţelelor sociale: „E o problemă reală”

Ilinca Vandici, despre pericolul reţelelor sociale. Frumoasa prezentatoare de televiziune a vorbit despre provocările cu care se confruntă toți oamenii în prezent, din cauza vieții expuse în mediul online. În cadrul podcastului pe care îl prezintă, „Te ascult”, vedeta mult îndrăgită de români vrea să învețe din experiențele de viață ale femeilor celebre din țara noastră. Ca să ajungă aici, nu a renunțat niciodată la planurile sale, ci a muncit din greu.

Ilinca Vandici spune că nu s-a simțit niciodată în plus în domeniul său de activitate. Asta, pentru că a știut întotdeauna ce își dorește. Și-a stabilit o țintă clară și a făcut tot ce a putut pentru a o atinge. Când a început să participe la evenimente mondene, de tipul celor private, la care au acces doar vedete de top, nu s-a descurajat.

Când a intrat pentru prima dată în lumea mondenă, prezentatoarea de la „Bravo, ai stil!” și-a propus să muncească atât de mult încât peste o anumită perioadă de timp, oamenii să vrea să apară alături de ea în poze. Acum, se pare că frumoasa brunetă a reușit să cunoască culmile succesului, visul său devenind realitate.

Știm cu toții că Ilinca Vandici este o fană a fotografiilor. Vedetei îi place să fie pozată în diverse momente ale zilei, atât timp cât inspiră o stare de spirit bună celor care o urmăresc. Spre surprinderea unora, moderatoarea de televiziune spune că viața expusă pe rețelele sociale nu reflectă de multe ori realitatea. Lecția pe care Ilinca Vandici a învățat-o privind internetul.

„Asta este viața falsă pe care o expunem sau o expun sau unii aleg să o expună. Și da, mi se pare că e o reală problemă. Asta încerc să fac și în cadrul proiectului „Te ascult” – să vedem viața reală, exact așa cum este ea, cu problemele ei.

Vorbeam cu cineva la un moment dat și îmi spunea că rata adolescenților din întreaga lume care se sinucid din cauza faptului că văd un anumit stil de viață pe rețelele sociale (nu ajung la el și atunci intră în depresie și ajung la sinucidere) este foarte mare.

Tocmai de aceea militez și îmi doresc din suflet să am cât mai mulți oameni în jurul meu care să se arate exact așa cum sunt ei! Care-i problema dacă am îmbătrânit, care-i problema dacă am un rid sau două sau cinci? Care-i problema dacă am 40 de ani, care-i problema dacă sunt obosită, care-i problema dacă plâng? Care-i problema dacă sufăr, dacă-s tristă?”, a spus Ilinca Vandici, într-un interviu pe care l-a oferit jurnaliștilor de la Cancan.ro.