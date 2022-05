Probleme pentru Ilinca Vandici după valul de critici online. Ce decizie radicală a luat: „Mă doare. Nu accept”

Ilinca Vandici a fost în centrul atenției recent, după ce a făcut mai multe declarații controversate în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, dar și în cadrul podcast-ului lui Damian Drăghici.

Totul a început din momentul în care vedeta a mărturisit că și-ar ierta partenerul de viață dacă acesta ar înșela-o. Majoritatea oamenilor au criticat decizia femeii, spunând că nu sunt de acord cu acest lucru.

Ilinca Vandici a venit în emisiune lui Teo Trandafir de la Kanal D și a încercat să ofere explicații în legătură cu declarațiile controversate pe care le-a dat în timpul celor două emisiune. Aceasta a recunoscut public că a greșit.

„Am greșit. M-a durut foarte tare, practic vorbim de două apariții podcast-ul și «40 de întrebări». Din doua apariții de două ore jumătate, totul s-a redus la trei-patru răspunsuri a câte două minute!

În general, mi-am asumat întotdeaua lucruri, nu știi cât mă doare! Nu accept momentele în care sunt jignită, eu nu am făcut asta. După tot ce s-a întâmplat, îmi vine foarte greu să mă uit la mine. Nu știu de ce nu am acordat mai multă atenție. Am lăsat să se înțeleagă altceva.

Asta cu violența mă doare, eu susțin femeile, copiii. Andrei nu a fost în situația de a mă înșela. În schimb, în trecut, mi s-a întâmplat asta. Acel bărbat nu era soțul meu, era iubitul meu, și totuși l-am iertat pentru infidelitate!

Dacă iert, nu înseamnă că accept sau promovez asta. Fiecare femeie are propriile reguli. Suntem oameni și suntem supuși greșelii. Am greșit pentru că nu mi-am găsit cuvintele potrivite. Totul s-a dus într-o zonă de violență, abuz, crimă!

În 17 ani de carieră, am avut un discurs frumos, e prima oară când se întâmplă asta! E dureros! De o vreme încoace sunt foarte tristă, am luat pauză de la rețele de socializare. Am stat eu cu mine și am analizat”, a declarat Vandici, la Kanal D.