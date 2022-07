Lecția pe care Ilinca Vandici a învățat-o după întâlnirea cu Eva Longoria: „E prima oară în viață când mi se întâmplă asta” EXCLUSIV

Ilinca Vandici a plecat joi seara de la petrecerea Kanal D & radio Impuls direct la Oradea, orașul ei natal, unde mâine, sâmbătă, are loc nunta Nataliei, sora ei mai mare. Fericitul eveniment a fost amânat din cauza pandemiei.

Ilinca Vandici i-a fost alături Nataliei la pregătirile pentru marele eveniment. Vedeta Kanal D a ajutat-o să își aleagă ținuta potrivită pentru nuntă, coafura care o avantajează, machiajul, dar și bijuteriile. Și i-a făcut mare plăcere, întrucât are o relație foarte strânsă cu Natalia.

Natalia este mai mare cu trei ani decât Ilinca, este profesoară de limba română și are un băiețel.

„M-am implicat foarte mult, pentru că mi se pare extrem de frumos să fac asta și am simțit să fac asta. I-am fost alături pas cu pas, împreună am ales rochia de mireasă, împreună ne-am dus la un designer, cu ea am fost la probe și am văzut exact ce și cum, împreună am ales după aceea hairstylingul și bijuteriile, încălțările. Pentru mine nu m-am agitat atât de tare, adică am luat o rochie din dressing și aia e. Important e ca ea să se simtă bine, să fie frumoasă. Am ales ceva ce i se potrivește foarte bine, nu ceva extravagant sau cu care să nu se simte confortabil. Rochia este lungă, albă, dar romantică, nu genul prințesă, nu genul foarte mulată”, ne-a povestit ea.