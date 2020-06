Fosta soție a lui Ilie Năstase, terorizată de fiul său. Scandalos: a sunat la 112 în miez de noapte

După 5 ani de căsnicie, un divorț și o altă nuntă, în văzul lumii, cineva ar putea crede că fosta soție a celebrului tenismen, Ilie Năstase, ar avea o viață liniștită și fericită. Din păcate, Brigitte Pastramă nu pare a avea o viață liniștită.

Se pare că Brigitte are probleme în familie, mai exact cu fiul ei, după ce, conform primelor informații, acesta din urmă i-ar fi furat malina în miez de noapte. Informațiile din ancheta în curs spun că fiul său, în vârstă de 19 ani, i-a furat mașina, acesta aflându-se sub influența substantelor interzise.

Evenimentul a avut loc în noaptea de duminică spre luni, Brigitte sunând de urgență la 112 anunțând furtul. Se pare că tânărul nu este la prima abatare în ceea ce privesc substanțele interzise, și pe acest fond a recurs la acest gest, din noaptea de dumincă.

Oricum, dacă e să ne luăm după ultimele declarații ale divei, lucrurile nu prea merg bine nici în căsnicia cu Florin Pastramă, aceasta recunoscând că-i este teamă să nu fie înșelată de actualul soț, la la fel cum s-a întâmplat și în cazul fostului soț, Ilie Năstase.

„I-am pus camere peste tot în casă, nu poate face o mișcare fără să știu eu! Poate nu este tocmai în regulă, dar la cât m-am ars în căsniciile anterioare, cât de mult am suferit… Doamne, cât de mult am fost înșelată, cât de mult am fost trădată, consider că acum trebuie să fiu mereu vigilentă, să aflu eu tot”, a declaratde curând Brigitte.