Ilie Năstase face orice pentru împăcarea cu soția sa. Cum a răsfățat-o pe Ioana

Ilie Năstase a fost implicat într-un scandal de proporții, recent. Ioana Simion, soția lui, l-a acuzat că a agresat-o fizic și a sunat la Poliție pentru a putea ieși din apartament.

Deși se anunța o despărțire cu scandal, după ce Ioana a fost nevoită să sune la Poliție pentru a scăpa de Ilie Năstase, pare că cei doi s-au împăcat. Pentru a își repara greșeala, fostul tenismen și-a dus soția într-un centru comercial pentru a îi face toate poftele.

La câteva săptămâni de la incident, Ioana și Ilie Năstase s-au împăcat și au ieșit împreună la shopping într-un mall din București. Cei doi au fost surprinși de paparazzii Ciao în timp ce râdeau și povesteau. După sesiunea obositoare de cumpărături, cei doi s-au oprit pentru o cafea, iar când au plecat împreună spre mașina Ioanei, pe jos erau niște trandafiri albi, cel mai probabil oferiți în dar de soțul ei.

Ilie Năstase și-ar fi lovit soția, care a chemat autortățile pentru a reuși să iasă din apartament. La acel moment, Ioana Năstase a făcut câteva declarații îngrijorătoare despre ce s-a întâmplat între ea și soțul ei.

„Da, este adevărat. Nu voi da foarte multe detalii. Mă bucur foarte mult că am ieșit teafără din acea casă. Și mulțumesc domnilor polițiști că au venit la timp. Chiar nu vreau să vorbesc urât la adresa lui.

Vreau să fie bine, să fie sănătos, să fie bine. Am vrut să fac ceva, am vrut să-l fac să fie fericit, am încercat toate variantele posibile. Nu vreau să-i fac rău. Pentru că se știe că are condamnarea. Și ar fi urât”, a spus Ioana Năstase