Ilie Năstase, condamnat la închisoare. Problemele se țin scai de el

De parcă problemele pe care le are cu soţia sa nu ar fi de ajuns, Ilie Năstase a fost condamnat la închisoare. Fostul mare tenismen pare a fi urmărit de ghinioane în ultima vreme.

În urmă cu doar câteva zile, Ioana Năstase apela numărul de urgenţă 112 pentru a reclama o situaţie incredibilă: soţul său ar fi agresat-o fizic. Deşi nu a oferit încă un motiv pentru cearta uriaşă dintre ei, se pare că de vină ar fi gelozia excesivă a sportivului. Din păcate, aceasta nu este singura problemă pentru Ilie Năstase pentru că fostul tenismen a fost condamnat la închisoare.

Acesta este şi motivul pentru care bruneta nu a dorit să facă plângere la poliţie pentru ceea ce s-a întâmplat în căminul conjugal. Condamnarea se referă la o pedeapsă de 9 luni și 10 zile de închisoare pronunţată în 2019, pentru conducerea pe spațiul public sub influența băuturilor alcoolice. Totul s-a întâmplat în urmă cu doi ani, când Nasty a fost prins la volan de poliţişti de două ori în aceeaşi zi.

“Nu vreau să dau prea multe detalii, pentru mine e foarte important că am reușit să scap teafără pe ușă. Nu vreau să vorbesc urât la adresa lui. Tot ce mi-am dorit a fost să ies de acolo teafără. Nu am depus plângere din respect, că nu e frumos. Nu vreau să-i fac rău. Pentru că se știe că are condamnarea. Ar fi fost urât din partea mea să vorbesc de rău despre el”, a spus Ioana Simion.