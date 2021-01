Andreea Tonciu și Brigitte Pastramă, mărul discordiei între Ioana și Ilie Năstase? Soția tenismenului rupe tăcerea

O nouă zi, un nou scandal în showbiz-ul românesc. Ioana Năstase rupe tăcerea şi spune adevărul despre cearta uriaşă pe care a avut-o cu Ilie Năstase. Andreea Tonciu și Brigitte Pastramă au fost mărul discordiei între cei doi soţi?!

În urmă cu doar câteva zile, în presa de scandal apărea informaţia conform căreia Ioana Năstase a sunat la 112 fiind abuzată de soţul său. Deşi până acum nu a dorit să ofere mai multe detalii despre motivul scandalului uriaş, se pare că mărul discordiei dintre brunetă şi Ilie Năstase ar fi fost Andreea Tonciu și Brigitte Pastramă.

Invitată în emisiunea “La Măruţă”, Tonciu a povestit că printre bărbaţii celebri care au curtat-o de-a lungul timpului a fost şi fostul mare tenismen.

”Ilie cred că s-a enervat, cum de o asemenea femeie… Cred că știi și tu femeia. Nu asta l-a enervat, ci l-a enervat cum poate o astfel de femeie să vorbească așa ceva. O cunosc personal pe Andreea, o respect. Nu de la asta a pornit cearta noastră.

M-am speriat puţin mai tare, ce să zic. Încă nu am rezolvat, eu sunt la Constantă, Ilie e la București. M-a sunat azi, mi-a spus că e foarte frumos în Capitală, că ninge. Nu și-a cerut scuze. Nu am vorbit mult, am schimbat câteva cuvinte”, a spus Ioana Năstase, într-o intervenţie telefonică, la Pro TV.