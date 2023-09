Ileana Stana Ionescu a împlinit 87 de ani. Ce a spus soțul ei despre prima lor întâlnire: ”Când am văzut-o, prima oară, nu mi-a plăcut deloc de ea” EXCLUSIV

Marea doamnă a scenei românești, Ileana Stana Ionescu, a împlinit astăzi 87 de ani. La ceas aniversar, soțul ei, actorul Andrei Ionescu (96 de ani), ne-a făcut confesiuni în exclusivitate pentru Playtech Știri. Am aflat, cu acest prilej, și mici picanterii din culisele poveștii lor de dragoste.

Ileana Stana Ionescu s-a retras de câțiva ani din lumina reflectoarelor. Și-a dorit ca cei care, de-a lungul vremii, au răsplătit-o cu aplauze pentru inegalabilul joc actoricesc să-și amintească de ea așa cum era cândva, frumoasă și plină de energie.

Actorul Andrei Ionescu ne-a dezvăluit cum se va serba azi celebra lui soție, care va rămâne în istoria teatrului și a cinematografiei prin rolurile sale memorabile:

”Azi, de ziua de naștere a Ilenei mele, așteptăm musafiri la masă, am pregătit mici bunătăți, o serbăm și cu tort. Lumea ne tot întreabă când mai ieșim la evenimente sau dacă mai jucăm vreun rol la teatru. Dar eu și Ileana am decis că este mai bine ca de la o vârstă să nu mai apărem în public. Ileana dorește ca lumea să-și amintească de ea tânără, frumoasă și în putere. Acum, stă în banca ei, în casă cu mine. Este bine cu sănătatea”.

Andrei Ionescu ne-a făcut dezvăluiri despre povestea lor de dragoste, ajunsă la 66 de ani. Surpriză, însă, el susține că n-a fost deloc impresionat, la prima vedere, de frumusețea Ilenei:

”Să vă spun sincer, prima oară când am văzut-o, nu mi-a plăcut deloc de ea. Apoi, încet-încet, ne-am împrietenit și, după multă vreme, ne-am și îndrăgostit. Pot spune că dragostea durează toată viață, în ceea ce ne privește.

La noi, iubirea a durat pentru că am fost foarte legați prin această profesie. Fiind actori, am devenit inseparabili, am făcut o echipă grozavă și acasă, și pe scenă. Eu sunt mai calm, ea se agită mai mult, ne completăm reciproc”.