Huiduielile au acoperit până și sistemul de sonorizare, la concertul Coldplay de pe Arena Națională! Cine este artistul care a cântat manele, la invitația specială a trupei

Miercuri seara, fanii trupei Coldplay au avut parte de o surprziă uriașă pe „Arena Națională”. Trupa britanică de rock alternativ a adus pe scenă un cântăreț de manele, Babasha, care a interpretat piesa „Nu te lasă mama ta?”.

Prezența lui Babasha a fost întâmpinată cu fluierături și huiduieli din partea publicului. Solistul trupei Coldplay, Chris Martin, a explicat pe scenă decizia de a-l invita pe Babasha să cânte alături de ei la „Arena Națională”.

„Vreau să spun ceva. Când am aterizat ieri, bine, acum două zile, am hoinărit pe străzi și l-am auzit pe acest tip cântând, atât de frumos, pe stradă. Apoi m-am întors și mă uitam pe top-urile de muzică din România și am fost impresionat, pentru că sunt atât de mulți artiști minunați. Poate nu înțelegeți ce fel de oameni aveți în România, este incredibil”, a declarat Chris Martin.

Reacțiile pe rețelele de socializare nu au întârziat să apară: „Fără cuvinte”, „Nici o urmă de regret că nu am luat bilet la Coldplay”, au scris unii utilizatori. Altcineva a criticat „departamentul de marketing al organizatorului că a lipsit de la orele în care s-a predat despre segmentarea pieței, focus grup, cercetare de piață”. Un tânăr s-a întrebat: „El e noul Gheboasa?”.