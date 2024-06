Țara care a ajuns aproape pustie. Mergi zile întregi și nu dai de niciun om

O țară foarte mare ca și teritoriu a ajuns aproape pustie. Oamenii preferă să plece, deoarece nu există locuri de muncă sau oportunități de a se dezvolta. Poți merge sute de kilometri și nu vei da de nimeni.

Țara cu cea mai mică densitate a populației din lume

Populația unu stat nu este direct proporțională cu mărimea acestuia, cel puțin nu în cazul de față. Există cazuri în care statele care au o suprafață mai mică au o densitate a populației mai mare.

Mongolia este țara care a ajuns aproape pustie. Este un stat vast, fără ieșire la mare, care se întinde de la Rusia în nord până la China în sud. Nu este cea mai mare țară din lume ca dimensiune, dar acea cea mai mică densitate a populației din lume.

Practic, este aproape pustie. Există șanse foarte mari să treci prin unele regiuni sute de kilometri și să nu vezi pe nimeni. Mongolia are o destinate a populației de 1 loc/km pătrat.

Are o suprafață de 1.564.116 km pătrați, dar are aceeași populație cât Capitala României, adică circa 3,5 milioane de locuitori. Vârsta medie a mongolilor este de 27 de ani, iar o mare parte dintre aceștia trăiesc în mediul urban. În jur de 2,3 milioane de oameni.

În mare parte, Mongolia este formată din stepe, munți și deșerturi. De fapt, o mare parte din teritoriul acestei țări este ocupa de deșertul Gobi. Potrivit cifrelor, undeva la 30% din suprafața totală a Mongoliei este ocupată de acest deșert.

La polul opus de Mongolia, statul cu cea mai mare densitate în populație este Monaco, acolo unde sunt 19,083,37 locuitori pe km pătrat. Populația țării este de doar 38.960 de cetățeni, iar toată lumea trăiește într-un spațiu de 1,21 kilometri pătrați.

Cum mai este denumită Mongolia

Mongolia mai este cunoscută și sub numele de „Țara cerului albastru”, deoarece cerul are nuanțe clare. Soarele strălucește în Mongolia 250 de zile pe an, dar temperaturile sunt foarte scăzute din pricina altitudinii. Cei mai înalți munți ating până la 5.000 de metri înălțime.