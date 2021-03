EXCLUSIV Ileana Stana Ionescu s-a baricadat în casă. Ce se întâmplă cu artista, soțul ei rupe tăcerea

Ileana Stana Ionescu (85 de ani), marea noastră actriţă, care s-a retras de ani buni de pe scenă, s-a închis în casă, de frica virusului ucigaș. Soțul ei, Andrei Ionescu, ne-a oferit un interviu, în exclusivitate, pentru Playtech, în care ne-a vorbit despre viața grea, la vreme de pandemie: ”De când cu povestea asta, aproape că ne-am izolat. Încercăm să ne protejăm cât mai bine, fiindcă e clar că e nu lucru de şagă cu virusul ăsta”.

Îndrăgita actriţă, care va împlinit în toamnă 85 de ani, a fost, pe durata în care şi-a îndeplinit îndatoririle de parlamentar, şi secretar al Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă din Camera Deputaţilor, şi membru al grupului parlamentar de prietenie cu Italia. Dar nu a primit vreo pensie specială.

”Vă pot confirma că soţia mea nu a pierdut niciun fel de drepturi băneşti sau vreo pensie specială, obţinută pe durata în care a fost în parlament. Chiar am discutat cu ea pe tema asta şi mi-a zis că, la finele mandatului ei, cu mulţi ani în urmă, a refuzat să semenze nu ştiu ce cerere specială ce trebuia făcută în acest sens. Ca atare, acum nu a avut nimic de pierdut!”, ne-a declarat Andrei Ionescu, soţul Ilenei Stana Ionescu, în exclusivitate pentru Playtech.

El a confirmat că starea de sănătate a soţiei sale se menţine constantă, dar că nu-i mai permite iubitei noastre actriţe să poarte dialoguri cu presa:

Împreună s-au retras în vila situată într-un cartier select şi izolat din nordul Capitalei, ”Henri Coandă”.

”Aici ne petrecem de ceva ani buni bătrânețea. Iar de când cu povestea asta, cu pandemia, aproape că ne-am izolat. Încercăm să ne protejăm cât mai bine, fiindcă e clar că e nu lucru de şagă cu virusul ăsta. Dacă avem ceva cumpărături de făcut, rugăm pe cineva cunoscut s-o facă în locul nostru. Acesta ne aduce cele dorite şi ni le lasă la poartă. Nu interacţionăm cu multă lume. Mai degrabă cu foarte puţini. În plus, avem în faţa casei un fel de mică grădiniţă, unde mai petrecem anumite ceasuri, mai ales dacă vremea e una frumoasă, care să ţină cu noi!”, mai spune Andrei Ionescu.

El ne-a mai împărtăşit şi decizia comună de a se vaccina împotriva COVID-19, dar nu mai devreme de vara acestui an:

”Ne vom vaccina, dar nu ne grăbim să facem asta. Dacă ne-am vaccina în perioada asta, ar trebui să interacţionăm cu ceva persoane, iar situaţia pandemiei e încă departe de a fi ţinută sub control. Aşa că am decis să mai aşteptăm şi s-o facem la vară sau poate chiar la toamnă, când datele chestiunii vor fi cu siguranţă altele!”.