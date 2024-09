Horoscopul banilor 23-29 septembrie 2024 cu Remus Ionescu

Horoscopul banilor 23-29 septembrie 2024 este prezentat de astrologul Remus Ionescu, în cadrul rubricii AstroBani de pe YouTube Playtech Știri. Azi vom afla ce rezervă astrele pe plan financiar fiecărei zodii în parte, în luna septembrie 2024.

Horoscopul banilor 23-29 septembrie 2024

Soarele tocmai a intrat in semnul Balantei

Luni, 23 septembrie, Venus intra in semnul Scorpionului

Luni spre marți, conjunctie Lună – Jupiter

Miercuri, 25 septembrie, conjunctie Luna – Marte

Joi, 26 septembrie, Mercur intra in semnul Balantei

Berbec / Ascendent Berbec

• Consolideaza relatii stabilite recent, cimenteaza o asociere, parteneriat

• Saptamana buna pentru a isi extinde cercul de clienti; investitiile in publicitate, mai ales in reclama directa, dau bune rezultate

• Incepe o perioada favorabila negocierilor pentru impatirea unor bunuri, mosteniri, iesire din indiviziune, recuperarea unor sume sau bunuri

Horoscopul banilor 23-29 septembrie 2024. Taur / Ascendent Taur

• Isi indreapta atentia asupra unor persoane cu care simt ca pot avea o buna relatie, colaborare

• Pe de alta parte, li se fac favoruri, li se acorda incredere, sanse: bine este sa valorifice momentul astral, sa inceapa cat se poate de bine derularea unui contract

• Luni, incasare mai mare sau poate ca li se aproba creditul solicitat; oricum, rezolvarea unei chestiuni financiare

Gemeni / Ascendent Gemeni

• Luni, suprize placute: oferta de munca, propunere interesanta, solicitari crescute pentru cei cu activitati independente, pentru cei care lucreaza in activitati de consultanta

• Este de bun augur intrarea Soarelui in semnul Balantei: sanse, aprecieri, prestatii si rezultate peste asteptari

• Marti, miercuri (mai ales) si joi, atentie la cheltuieli: poate ca fac mai multe achizitii, relativ mici ca valoare, insa cand trag linie se mira de totalul platit

Horoscopul banilor 23-29 septembrie 2024. Rac / Ascendent Rac

• Oarece liniste la inceputul saptamanii, vesti sau raspunsuri care se lasa asteptate

• De miercuri, insa, schimbare neasteptata: salutari, chemari, solicitari, oferte, urgente; eventual un raspuns la o aplicatie a lor pentru un post liber

• In continuare isi doresc multe, sunt gata sa faca sacrificii si eforturi pentru ideile lor, incearca sa grabeasca demararea unui proiect

Leu / Ascendent Leu

• Luni si marti, zile norocoase: li se fac favoruri, sunt la locul potrivit la timpul potrivit, prind din zbor o informatie importanta

• Incasari peste asteptari pentru cei cu activitate independenta; poate ca se regleaza o situatie, primesc o suma care acopera mai multe facturi, restante

• Din a doua jumatate a saptamanii, posibile incurcaturi in relatia cu seful, cu persoane cu autoritate

Fecioară / Ascendent Fecioară

• Luni si marti, zile grozave in sfera profesionala sau afaceri: intalniri si discutii interesante, refacerea unei relatii, posibil acord

• Pentru unii, discutii despre o promovare, renegocierea salariului

• Oarece nonsalanta in cheltuieli; cu atat mai mare, cu cat vin mai multi bani decat se asteapta (au tendinta sa creada ca situatia asta va tine o vreme mai lunga)

Horoscopul banilor cu Remus Ionescu

Balanță / Ascendent Balanță

• Importanta schimbare in starea de spirit, conditie fizica, nivel de incredere in valoarea si performantele proprii

• Reapar prieteni, persoane care le-au promis o mana de ajutor, se materializeaza promisiuni care li s-au facut

• Pentru unii, presiunea evenimentelor de la locul de munca ii face sa se gandeasca serios la o activitate pe cont propriu

Horoscopul banilor 23-29 septembrie 2024. Scorpion / Ascendent Scorpion

• Poate ca se intoarce roata, isi schimba cineva atitudinea fata de ei, primesc o oferta imbunatatita

• Luni si marti, cheltuieli, returnarea unui imprumut; poate ca li se solicita un ajutor, nu ii lasa inima sa refuze pe cineva

• In continuare, disponibilitate pentru deplasari, interes pentru activitati, contracte si slujbe din strainatate, alte zone decat cele in care locuiesc

Săgetător / Ascendent Săgetător

• Perioada care le poate aduce schimbari importante la locul de munca, oferte atragatoare sau ambitia de a iesi dintr-un parteneriat

• In continuare, planul financiar este fragil: sunt bani de returnat, cheltuiesc fara parere de rau, sunt sensibili la dorintele si nevoile altora

• Perioada grozava pentru cei mai tineri, care sunt in cautarea succesului, care vor sa se afirme, sa se faca remarcati

Horoscopul banilor 23-29 septembrie 2024. Capricorn / Ascendent Capricorn

• Dupa sansele primite in ultimele saptamani, a sosit vremea confirmarii calitatilor, implicarii, loialitatii

• Ambitii crescute; sunt stimulate poate de partenerul de viata, de cel de afaceri sau de realizarile concurentei

• Perioada de afirmare pentru cei mai tineri. Intalnesc, sunt observati, abordati de oameni cu influenta, cu experienta; juniorii pot semna contracte

Vărsător / Ascendent Vărsător

• Luni si marti, zile norocoase: vin bani, cadouri, aprecieri; unde este cazul, un premiu (poate chiar in bani)

• Pentru unii, multa munca, dar si bani, recompense, raspalata

• Pot valorifica notorietatea obtinuta recent, un premiu, diploma, recenzie favorabila

Horoscopul banilor 23-29 septembrie 2024. Pești / Ascendent Pești

• Ambitie, energie, eforturi: isi doresc mult, dar sunt gata sa se implice, sa riste (financiar sau in alt sens)

• Pentru unii, interes in retete vechi, secrete, solutii peste care in mod nemeritat s-a asternut praful

• Poate ca vor reusi ca cele descoperite, aflate, impartasite lor in aceasta perioada, sa devina o sursa de venit

