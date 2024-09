Horoscopul banilor 16-22 septembrie 2024 este prezentat de astrologul Remus Ionescu, în cadrul rubricii AstroBani de pe YouTube Playtech Știri. Azi vom afla ce rezervă astrele pe plan financiar fiecărei zodii în parte, în luna septembrie 2024.

Horoscopul banilor 16-22 septembrie 2024

Marti, 17 septembrie, opozitie Luna – Mercur, apoi conjunctie cu Saturn

Miercuri, 18 septembrie, opozitie Mercur – Saturn, dar si opozitie Luna – Soare (eclipsa)

Vineri, 20 septembrie, opozitie Luna – Venus

Duminica seara, Soarele intra in semnul Balantei: incepe toamna

Berbec / Ascendent Berbec

• Eforturi serioase in primele zile ale saptamanii, rezultate financiare care se lasa asteptate

• Pentru cei mai tineri, posibil stimulent financiar pentru un plan, idee, schimbare de directie

• O a doua jumatate a saptamanii banoasa pentru cei cu activitate individuala

Horoscopul banilor 16-22 septembrie 2024. Taur / Ascendent Taur

• Luni si marti, incasari peste asteptari sau poate ca fac o economie, beneficiaza de o reducere

• In mare, saptamana buna in plan financiar; pot fi si bonusuri, cadouri, semne de apreciere, recunostinta

• La randul lor, vor sa daruiasca, sa recompenseze; se bucura de realizari materiale recente si pot fi neatenti cu banii, extravaganti

Gemeni / Ascendent Gemeni

• Perioada norocoasa; de fapt, poate ca se materializeaza, in sfarsit, o promisiune care li s-a facut, se deblocheaza un proiect, apare o oferta atractiva

• Cei mai tineri au intrebari legate de viitorul lor profesional, al carierei, domeniului de activitate

• Luni, marti, posibila oferta de munca, invitatie la interviu de angajare

Horoscopul banilor 16-22 septembrie 2024. Rac / Ascendent Rac

• Saptamana solicitanta intr-o perioada plina de dinamism si provocari

• Ambitie, indrazneala; mai putina atentie la detalii, dorinte ale celorlalti; de aici, posibile dificultati in relatii, negocieri

• Joi si vineri, intalniri utile, posibila oferta de munca sau de afaceri

Leu / Ascendent Leu

• Saptamana buna in plan financiar; este, insa, nevoie de rabdare, atentie la detalii, amanarea unui acord daca nu le sunt indeplinite cerinte importante

• Miercuri si joi pot aparea intarzieri la incasarea sau recuperarea unor sume

• Ajutor de la prieteni, cunoscuti; conteaza sa intrebe, sa solicite, sa treaca peste un incident de cine stie cand

Fecioară / Ascendent Fecioară

• Multe lucruri bune se pot intampla in plan profesional si financiar in aceste zile

• Nu sunt genul care se lasa impresionati de neincrederea altora in ideile si planurile lor; tin cont de contraargumentele care li se par valide

• Luni si marti, solicitari si oferte aparute prin intermediul unui cunoscut, asociat, partener

Horoscopul banilor cu Remus Ionescu

Balanță / Ascendent Balanță

• Fac eforturi serioase pentru a tine pasul cu solicitarile clientilor, ale sefilor, ritmul activitatii

• Pentru cei mai tineri sau mai noi in organizatie, teste din partea sefilor, evaluari (chiar si neoficiale)

• Oboseala, posibile probleme de sanatate, greutati de concentrare la inceput de saptamana (mai ales pentru cei care de mai mult timp isi rup din orele de somn)

Horoscopul banilor 16-22 septembrie 2024. Scorpion / Ascendent Scorpion

• Ca asa era programat sau nu, reusesc sa scape de o datorie, restituie un imprumut, achita in avans o rata; evident, tocmai pentru ca apare un castig neasteptat

• Situatie interesanta: au un succes, realizare, cred ca au descoperit varianta de castig; vor incerca sa tina de ea, sa o repete, insa rezultatele pot fi sub asteptari

• O fi, poate, nevoie, sa reduca din valorile financiare ca sa continue un proiect, contract

Săgetător / Ascendent Săgetător

• Foarte buna perioada in plan profesional: sunt observati, ies in evidenta, se discuta despre ei; posibila oferta de munca

• Castiguri venite ca urmare a unei colaborari, parteneriat, recomandari

• In unele cazuri, presiuni din partea familiei legate de programul de munca, de timpul pe care li-l acordati

Horoscopul banilor 16-22 septembrie 2024. Capricorn / Ascendent Capricorn

• Munca multa, venituri pe masura: sunt favorizati cei care au activitate independenta, firma mica in care sunt si ei executanti, nu doar patroni

• Cauta sa faca fata concurentei. Acest lucru poate sa insemne si cerinte mai neobisnuite ale unui client fidel (care a fost contactat recent de concurenta)

• Zile interesante: observa ca nu se potriveste teoria, ca trebuie sa caute alte solutii, variante

Vărsător / Ascendent Vărsător

• Destule solicitari, activitate intensa in aceasta perioada; incasari crescute in primele zile ale saptamanii (or veni si niste bani din urma)

• castigurile crecute din ultima perioada ii fac, poate, sa schimbe un buget, o tinta, o strategie

• aspectele financiare sunt de prima importanta, interes: negocieri pentru o iesire din indiviziune, impartirea unor contributii si beneficii

Horoscopul banilor 16-22 septembrie 2024. Pești / Ascendent Pești

• In primele zile ale saptamanii, propuneri surprinzatoare, revenirea cu o oferta imbunatatita a cuiva, vestea inceperii/deblocarii unui proiect

• Miercuri si joi, discutii/negocieri dificile: fiecare isi cunoaste interesul, este prea putin sensibil la dorintele celuilalt

• Vineri pot veni banii pe care nu ii mai asteptati, data fiind concluzia unei intalniri, negocieri anterioare

