Horoscopul banilor 2–8 septembrie 2024 cu Remus Ionescu

Horoscopul banilor 2–8 septembrie 2024 este prezentat de astrologul Remus Ionescu, în cadrul rubricii AstroBani de pe YouTube Playtech Știri. Azi vom afla ce rezervă astrele pe plan financiar fiecărei zodii în parte, în luna septembrie 2024.

Horoscopul banilor 2–8 septembrie 2024

Mercur a revenit la mersul direct; pot aparea acum solutii pe care nu le-am intrezarit in ultimele 4 saptamani

Luni, 2 septembrie, momentul de Luna noua in semnul Fecioarei

Marti, 3 septembrie, opozitie Luna – Saturn

Miercuri, 4 septembrie, Marte intra in semnul Racului

Duminica, 8 septembrie, opozitie Soare – Saturn

Berbec / Ascendent Berbec

• Posibile deranjamente de sanatate la inceputul saptamanii; se pot acutiza boli cronice, apar episoade dureroase; randamentul poate fi afectat, programul poate fi dat peste cap

• Joi si vineri, intalniri si discutii interesante, constructive; este bine sa fie totul pus pe hartie, clar, fara echivoc, pentru a nu aparea discutii mai tarziu

• De miercuri, pentru cei mai tineri, ajutor din partea familiei pentru chestiuni legate de locuinta, proprietate: cumparare, inchiriere, reparatii, imbunatatiri

Horoscopul banilor 2–8 septembrie 2024. Taur / Ascendent Taur

• Saptamana cu de toate: succese, realizari, dar si obstacole, indoiala fata de ideile sau proiectele proprii

• Interes crescut acordat sanatatii: vor sti ce sa evite sau, dimpotriva, sa faca, sa consume pentru a isi mentine forta, vitalitatea, capacitatea de munca

• Bucurie ca se termina o perioada destul de lunga de cheltuieli aparute pe neasteptate, nevoi, urgente

Gemeni / Ascendent Gemeni

• Deplasari, calatorii profitabile; posibil ca pentru o perioada sa faca naveta

• Cheltuieli in crestere, dorinte, nevoi diverse; pe de alta parte, ajutor de la prieteni, castiguri prin intermediul lor, la recomandarea lor

• Parinti sau rude in varsta ii pot influenta in chestiuni legate de profesie, cariera, domeniu caruia sa i se dedice, institutie de invatamant superior pe care sa o urmeze

Horoscopul banilor 2–8 septembrie 2024. Rac / Ascendent Rac

• Mult mai buna stare interioara decat in saptamanile anterioare: poate ca tine si de grija pe care o simt din partea familiei, o fi acomodarea cu o noua zona geografica, alta locuinta

• Si fizic se simt mai bine: sunt gata de noi proiecte, solicitari, activitati; chiar urmeaza o perioada cu oferte interesante pentru ei

• Privesc spre viitor, vor sa investeasca in copii (timp, bani)

Leu / Ascendent Leu

• Luni si marti, zile bune pentru bani: incasari, recuperari (desi nu merg prea usor lucrurile, se rezolva)

• Nu lipsesc momente tensionate, negocieri care nu se finalizeaza din cauza conditiilor de pret, termene de plata

• Intre asociati, colaboratori, parteneri, posibile neintelegeri destul de serioase pe tema impartirii castigurilor, a investitiilor financiare

Fecioară / Ascendent Fecioară

• Luni si marti, zile pline, agitate: intalniri, discutii, negocieri, tatonari; incearca, poate, sa reia o relatie, legatura, colaborare

• Joi si vineri, zile bune pentru bani; trebuie sa negocieze, sa isi apere interesele

• Gasesc solutii si variante ingenioase prin care sa faca fata concurentei, cerintelor, sefilor; le vor pune in discutie sau in aplicare din saptamana urmatoare

Horoscopul banilor cu Remus Ionescu

Balanță / Ascendent Balanță

• Saptamana cu bune si cu mai putin bune: au idei si initiative, farmec, dar trebuie sa ii convinga pe altii sa li se alature, sa incerce variantele pe care le propun

• Joi (mai ales) si vineri, surprize placute: oferta, invitatie la o discutie cu un angajator, propunere de colaborare (pentru un proiect, o perioada etc.)

• Va urma, totusi, o perioada de ascensiune profesionala; solictari si pretentii crescute ale altora (sefilor) fata de ei, dar si rezultate, faima, realizari

Horoscopul banilor 2–8 septembrie 2024. Scorpion / Ascendent Scorpion

• La inceput de saptamana pot primi bani suplimentari pentru rezultatele din luna anterioara, pentru atingerea unui obiectiv

• Pentru unii, preocupare pentru fonduri (europene sau nu) ce pot fi accesate pentru o afacere pe cont propriu

• Nu sunt excluse schimbari legate de organizatie, de loc de munca, pozitie, functie, responsabilitati

Săgetător / Ascendent Săgetător

• Chiar din primele zile ale saptamanii (care sunt si primele zile lucratoare ale lunii) pot avea parte de surprize placute, noutati, intalniri si discutii importante

• Unii poate ca isi preiau postul, functia, si organizeaza o sedinta, le fac cunoscute subalternilor lucrurile pe care le asteapta de la ei, reguli pe care le vor respectate

• De miercuri, creste presiunea in plan financiar: sume de restituit, dorinte si nevoi ale partenerului de viata (la care, evident, vor contribui si Sagetatorii)

Horoscopul banilor 2–8 septembrie 2024. Capricorn / Ascendent Capricorn

• Buna perioada in sfera profesionala si sociala; cei mai tineri sau mai noi se pot face cunoscuti, remarcati, apreciati

• De miercuri poate aparea si un element de concurenta; vor fi atenti la schimbari din domeniul lor, din echipa, firma

• Posibile colaborari, parteneriate ce se realizeaza pe perioade relativ scurte, pe proiecte; se aduna la CV, iar succesele ies imediat in evidenta

Vărsător / Ascendent Vărsător

• La inceput de saptamana, griji si preocupari de natura financiara; poate ca fac o plata mai mare, investitie serioasa

• Nu sunt excluse neintelegeri pe teme financiare: plati, investitii, sume de recuperat

• Perioada mai putin prielnica pentru acordarea unui imprumut: cine stie ce se poate intampla in timp si le va fi greu sa isi recupereze banii sau bunurile

Horoscopul banilor 2–8 septembrie 2024. Pești / Ascendent Pești

• Luni pot avea un soc, surpriza legata de ideile unui partener, asociat, de conditiile pe care acesta ar dori sa le impuna

• Posibil sa inceapa sa recupereze din investitia facuta intr-un imobil, proprietate, teren

• Dificultati in negocieri, tranzactii; posibile razgandiri, dificultati in a recupera sume achitate in avans

