Horoscopul banilor 26 august-1 septembrie 2024 este prezentat de astrologul Remus Ionescu, în cadrul rubricii AstroBani de pe YouTube Playtech Știri. Azi vom afla ce rezervă astrele pe plan financiar fiecărei zodii în parte, în luna august 2024.

Horoscopul banilor 26 august-1 septembrie 2024

Marți, 27 august, conjuncție Lună – Jupiter

Miercuri, 28 august, conjuncție Lună – Marte

Joi, 29 august, Venus intră în semnul Balanței

Berbec / Ascendent Berbec

• O prima jumatate a saptamanii destul de agitata: alergatura, urgente; abia in a doua parte reusesc sa isi traga sufletul

• Invata, afla, se informeaza; sunt activitati pregatitoare pentru un proiect, activitate realizata in colaborare

• Cei mai tineri fura meserie, dar si observa din propria activitate lucruri interesante

Taur / Ascendent Taur

• Luni si marti, miscari de bani: incasari, plati, tranzactii; achizitii, investitii

• Oricum, se pare ca s-a dus grosul cheltuielilor; acum este vorba despre ceva de completare

• Perioada norocoasa: pot primi daruri, li se fac favoruri, li se arata recunostinta pentru fapte mai vechi

Gemeni / Ascendent Gemeni

• Ritm rapid, eforturi crescute la inceputul saptamanii

• Nu sunt excluse incurcaturi si amanari, dar in ansamblu trebuie sa fie o saptamana buna in plan financiar (incasari, clienti)

• Posibile greutati in relatia cu autoritatile; bine este sa se intereseze de cerinte, legislatie, conditii pentru desfasurarea unei activitati

Rac / Ascendent Rac

• Aspecte amestecate in sfera financiara; exista castiguri, insa au tendinta sa isi faca griji pentru viitor si de aceea doresc sa puna deoparte o rezerva

• Miercuri, joi si vineri, zile bune: sunt solicitati, sunt platiti, vin bani din urma

• Pot castiga bani in plus la sfarsit de saptamana, cu conditia sa renunte la o parte din timpul lor liber

Leu / Ascendent Leu

• Luni si marti, incasari peste asteptari pentru cei cu activitate pe cont propriu

• Poate ca demersurile/presiunile lor dau roade si primesc suma care li se cuvine, pe care o asteapta de ceva vreme

• Gandesc, poate, sa scape de datorii, sa restituie in avans un credit (macar o parte)

Fecioară / Ascendent Fecioară

• Luni si marti, zile agitate: urgente, sedinte, intalniri sau solicitari care poate ca ii iau prin surprindere

• Pentru unii, posibile oferte de munca, invitatie la un interviu de angajare

• Pentru altii, ganduri legate de schimbarea locului de munca, ambitii si dorinta de promovare

Horoscopul banilor cu Remus Ionescu

Balanță / Ascendent Balanță

• Putine lucruri se intampla in prima parte a saptamanii; se bucura de concediu, de vacanta, calatorie (sigur, cei care sunt plecati)

• De joi, schimbare destul de importanta o data cu intrarea lui Venus in semnul lor

• Poate aparea o oferta, primesc raspuns la o solicitare de cine stie cand, stabilesc data intalnirii pentru o discutie importanta/afacere, asociere, angajare)

Scorpion / Ascendent Scorpion

• Luni si marti, plati, restituiri; discutii si negocieri pentru termene de plata

• Sunt in activitate, incaseaza, castiga destul de bine cei a caror activitate este strans legata de sezon

• La sfarsit de saptamana poate ca afla de la prieteni un pont despre o pozitie disponibila. Sunt cumva inspirati, motivati

Săgetător / Ascendent Săgetător

• La inceput de saptamana, intalniri, discutii, negocieri

• Oricum, perioada destul de interesanta, plina, cu noutati de bun augur in sfera profesionala

• Oferta onoranta de asociere, invitatie sa participe la un proiect, colaborare

Capricorn / Ascendent Capricorn

• Incurcaturi, probleme neasteptate care trebuie rezolvate, urgente la inceput de saptamana

• Poate ca tin locul unui coleg, le fac introducerea celor mai tineri sau nou sositi in firma

• Miercuri, joi si vineri sunt zile care pot aduce o schimbare in activitatea lor: oferta de lucru, promovare, realizare care nu trece neobservata

Vărsător / Ascendent Vărsător

• Luni si marti, zile norocoase; sigur, conteaza si ideile lor, inspiratia de moment, ideile schimbate intr-un cadru relaxat

• Se bucura ca se aduna bani in fondul pe care il au pentru o investitie, achizitie importanta

• Pot primi bani drept multumire, cadou, recompensa, stimulent pentru viitoare activitati

Pești / Ascendent Pești

• Apar cumparatori pentru proprietatea scoasa la vanzare, potentiali chiriasi

• Pentru cei mai tineri, sprijin financiar din partea parintilor/familiei pentru un proiect, afacere, investitie

• Vorbe despre preluarea unei afaceri de familie sau, pentru tineri, implicare astfel incat in timp sa duca mai departe o traditie, reteta, un secret de fabricatie

