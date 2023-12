Horoscop dragoste 2024 cu Mariana Cojocaru. Zodiile care caută iubire doar în pat VIDEO EXCLUSIV

Rubrica AstroSpecial este prezentată de astrologul Mariana Cojocaru, în exclusivitate pentru Playtech Știri, în fiecare zi de vineri, la ora 16:00 pe site, pe Facebook și pe canalul nostru de YouTube. Azi vom vorbi despre horoscop dragoste pentru anul 2024 și ce sentimente îi vor încerca pe nativi.

Horoscop dragoste 2024

Vom afla cine pe cine iubește, cine va fi trădat, cine cu cine vorbește și tot așa! Unele vești vor fi bune, altele vor fi rele. Mai merită să fim, în ziua de azi, sclavul iubirii sau al unei singure persoane? Credeți în sufletul pereche? De ce unii au un sortit scris și alții nu? O simplă clipă de neatenție vă poate lăsa fără persoana sortită, deci nu vă culcați pe o ureche.

Vești bune în dragoste pentru 2024: pe tot parcursul anului, Venus va fi în mers direct. Se spune că ar trebui să nu fie ranchiunos, să nu aducă pe lume copii cu restanțe în iubire, lucruri pe care înaintașii le considerau esențiale. Zeița iubirii va fi, la început de an, în Săgetător, deci Cupidon are arc, săgeată și nu se dezminte! 2024 este anul aventurierilor în amor! Duali vor fi mulți, ca și Săgetătorii. Mulți se vor aprinde și se vor stinge repede.

Cum s-au grupat planetele pentru 2024?



Lecțiile de iubire vor fi pline de tâlc și esențe vechi, romantice, fie extrem de usturătoare, fie mai puțin. Unii oameni vor să fie romantici, alții nu. Structura lecțiilor este romantică, pe principiul yin și yang, datorită faptului că axa karmică va fi în Balanță și în Berbec. Evident, sunt vizați direct nativii acestor zodii, dar secundari sunt zodiile Rac și Capricorn. Atenție cum folosiți cuvintele și expresiile, ele poartă substanță.

Când, după o relație de 2-3 săptămâni, spui că ai avut suflet pereche sau sortit, nu procedezi corect. Ceva acolo dă de înțeles că evaluările trebuie făcute altfel, după un sistem de valori. Relațiile ultimilor ani sunt din ce în ce mai sensibile. Alții vor vedea dragostea ca pe un sport, vor avea relații reci, lipsite de afect, doar instinct 100%. Fără regrete, cu interese, unii vor avea trăiri, implicare, dar cei mai mulți vor avea un licăr de ceva. Important este să dați iubirii valoarea autentică și respectul cuvenit.

Horoscop dragoste 2024 Berbec / Ascendent Berbec

Pentru unii, iubirea va fi divă și pentru alții „ciumă”. Vedeți dragostea ca pe un sport, în general, în mod deosebit domnii și unele domnițe. Unii nativi iubesc adrenalina pe care o aduce îndrăgosteala. 2024 ține de ce relații ați avut și de cum v-ați cultivat partea sentimentală și afectivă în viețile anterioare. Când vorbim de karmă, acolo este adevărul, răspunsul. Secrete grele ce țin de întâlniri, de găsirea sortitului potrivit, de compatibilități și incompatibilități.

Horoscop Taur / Ascendent Taur

Dragostea va fi profitabilă sau nu va fi deloc. Profitabilă neînsemnând bani, pentru că dragostea funcționează pe alte principii. E vorba de recoltele afectiv-emoționale ale lui 2024, pentru că dragostea adevărată nu costă bani, cealaltă este foarte scumpă. Nu veți suporta parteneri plictisitori, mare atenție la posibile trădări în amor. Urmează un an foarte interesant, plin de senzualitate. Venus va avea planuri pentru nativii Taur, să rămâneți în gardă.

Horoscop dragoste 2024 Gemeni / Ascendent Gemeni

La pragul dintre ani, asteroidul Vesta va fi în constelația voastră, deci susține vestalele și vestalii zodiei cu aură de înger. Dar Venus în mers direct este în tranzit prin cea de-a șaptea casă a horoscopului general, în preajma lui Mercur retrograd, care poate să pună imediat punctul pe I. Unii vor fi blânzi în iubire. Esența este mult mai profundă în 2024. Pentru unii pot anunța, ca și atenționări, tensiuni în paradisul matrimonial. Trebuie să știți cum să dați replica conform gradului de compatibilitate cu jumătatea voastră. Doar așa terenul va fi lin și veți afla ce secrete ascunde partenerul. Trebuie să atenuați sau să contracarați un potențial conflict.

Horoscop Rac / Ascendent Rac

Un an plin de provocări în amor! Soarele este pe zona de cuadratură cu axa karmică. Unii se vor gândi dacă o relație merită sau nu, alții trebuie să fie foarte atenți la relațiile care se pot contura la locul de muncă. Acolo poate exista grad crescut de risc, dar cum mulți luptați să aveți, să vă întemeiați sau să susțineți o familie, aceste sfaturi vă vor fi utile. Atenție la comunicare, apar blocaje, atenție la modul în care știți să acceptați sau să faceți un compromis. Și ele sunt de mai multe feluri și cele mici sunt acceptate, dar cele mari pot să anunțe, în timp, fisuri în temelia iubirii. E un an favorabil, dar trebuie să fiți cu atenția în patru, nu să despicați firul în patru.

Horoscop dragoste 2024 Leu / Ascendent Leu

Cu dus și întors vor fi sentimentele voastre în 2024! Una pe față, una pe dos. Pentru unii vor apărea iubiri la prima vedere, mai ales pentru cei tineri, iar pentru alții relațiile vor fi ca și dușurile scoțiene. După o surpriză caldă vine una rece, pentru a vă trezi brusc la realitate. Cu cât atenuați și sunteți mai cunoscător de așa ceva, cu atât va fi mai bine. Cu cât refuzați sau atacați modul prin care o astfel de informație vă poate fi prețioasă și valoroasă, ca și modelaj al caracterului, al spiritului, aia e…

Horoscop Fecioară / Ascendent Fecioară

Un debut de an destul de dificil în amor. Problemele se pot amplifica pe parcurs, până spre finele lunii iunie. General vorbind, aspectele sunt un pic mai dure. Trebuie să fiți în gardă. Dacă aveți axă karmică de Balanță cu Berbec, Universul va face judecata, apele și selecțiile se împart altfel. Tranzitele care vin pe Fecioară în 2024 vor dubla pozitivul și negativul. Ca și aspect esențial, trebuie să învețe să facă diferența între bine și rău, sau să facă în așa fel încât să găsească o cale de ieșire dintr-o situație în care poate să pară blocată. Din iulie, veștile sunt puțin mai bune, se înseninează!

Horoscop dragoste 2024 Balanță / Ascendent Balanță

Vești relativ bune pentru acest an pentru tinerii cuminți, nu și pentru tinerii și neliniștiți ai zodiei. În 2024, așa cum spune Universul, se întoarce roata de esență karmică. Este un an al extremelor, din punct de vedere sentimental. Ori vă e foarte bine, ori vă este foarte rău. Este, ca și dicton general, un an al adevărului în dragoste și nu numai. Nu o să fie simplu, nu totul va curge lin, senin.

Horoscop Scorpion / Ascendent Scorpion

În 2024, Venus va fi direct și cei care vor avea probleme în amor să se mai întrebe de ce le au. Cauzele sunt mult prea profunde, cu rădăcini mult prea adânci. Ați avut 2 ani în care puteați să rezolvați anumite probleme care țineau de partea sentimentală. Cei care au amânat deznodăminte, s-au făcut că nu le văd pentru că nu le plac schimbările, vor sta pe gânduri. Până și avemturierii zodiei vor fi puși în gardă de ceva sau de cineva. Se vor întâmpla niște lucruri. Dacă nu sunteți voi în centrul evenimentului, poate să fie cineva din familie sau cercul de prieteni.

Horoscop dragoste 2024 Săgetător / Ascendent Săgetător

Nu va aduce anul ce va aduce clipa! Vă place să trăiți clipa la maximum, este esențial să înțelegeți că, în 2024, clipele pot să fie trăite cu o intensitate maximă, în așa fel încât să vă dea sentimentul că trăiți. Gustați viața sau vi se îneacă corăbiile. Partea pozitivă ține de ce aspecte aveți la naștere, ce ați îndeplinit ca misiune karmică sentimentală. Partea negativă e când vă doriți ceva și nu se întâmplă, pentru că veniți cu restanțe din trecut, din vieți anterioare. În funcție de ce și cum ați semnănat, asta veți culege! Asteroidul Ceres va fi, la debut de an, în Săgetător, în rezonanță cu Mercur retrograd. Aventurierii vor zbura din floare în floare, pentru polenizare, iar alții vor avea un alt substrat, cu cauze profunde, efect de bumerang.

Horoscop Capricorn / Ascendent Capricorn

Dragostea pentru voi va fi foarte profundă și rațională, veți gândi tot la rece. Pentru unii va fi atât de rațională și de tăioasă încât se gândesc dacă rup răul de la rădăcină sau nu. Dacă e de bine, se vor gândi dacă vor intra într-o relație, cum, în ce condiții, dacă merită, dacă mai au în scris un sortit după o relație. Au avut mult de furcă și de gândit în ultimii 2-3 ani, pe plan amoros. Sau dragostea nu va fi deloc în 2024… Alții au ochi alunecoși, bârfe, invidii, concurență, chestiuni la care nu v-ați așteptat. Vi se întâmplă ceva care vă dă tot raționamentul și sistemul de valori peste cap. Este marcat de Pluto retreograd, care revine.

Horoscop dragoste 2024 Vărsător / Ascendent Vărsător

Iubiri noi pot apărea în cercul vostru de prieteni, la un eveniment sau ceva ce ține de trecut. Probabil un trecut ancestral, dar vestal.

Horoscop Pești / Ascendent Pești

Opoziția lui Lilith din Fecioară cu Saturn în constelația voastră anunță un an greu, cu tot felul de încercări sau sacrificii. Pentru unii chiar cu blocaje în amor, din care trebuie să înțelegeți ceva sau să îndurați. Sunt și vești bune pentru cei care tocmai au ieșit dintr-o relație și își doresc pe cineva în viața lor. Trebuie să fiți atenți și să deschideți ochii în 2024, aveți un termen limită înscris. Fiți vigilenți! Este un an destul de complicat, iar în dragoste poate să anunțe însingurări.

