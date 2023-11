Horoscopul banilor 2024 cu Mariana Cojocaru. Ce zodii vor fi atinse financiar de zeul Mamona VIDEO EXCLUSIV

Rubrica AstroSpecial este prezentată de astrologul Mariana Cojocaru, în exclusivitate pentru Playtech Știri, în fiecare zi de vineri, la ora 16:00 pe site, pe Facebook și pe canalul nostru de YouTube. Azi vom vorbi despre horoscopul banilor pe anul 2024 și ce zodii vor fi binecuvântate cu venituri mai mari.

Horoscopul banilor 2024

Nu aduce anul ce aduce banul! Mulți vor să primească bani din cer, dar nu conștientizează că banii trebuie câștigați cu efort pentru a avea parte de ei. Cine are carte în 2024, va avea și parte! Cine are o carieră cinstită va câștiga și bani cinstiți, roadele muncii de ani și ani. Previziunile sunt pentru cei serioși, perseverenți, care au învățat și au construit, pas cu pas.

Planetele sunt într-o continuă mișcare și, în momentul în care o anumită planetă care poate să-ți aducă beneficii intră în sectorul astrofinanciar, de acolo ar putea să îți intre niște bani. Dar trebuie să te afli deja pe o anumită traiectorie, grupă. Ele vizează doar persoanele implicate social, specializate într-un domeniu, muncitoare. Vom avea o karmă pozitivă în Berbec, unde competiția o să fie acerbă. Cei care au tras cu adevărat și au o carieră solidă, la temelii, au de câștigat.

Banii sunt doar o formă de răsplată pentru cei care fac ceva cu adevărat, care construiesc ceva. Universul nu a creat bani de la început, ci mai târziu. Este recomandată o analiză pe carieră sau locul de muncă, pentru a avea parte de un plus. Cei care în anii anteriori i-au ajutat pe cei mai puțin norocoși ca ei vor avea parte de susținere. Nu uitați de animalele abandonate! Cineva de sus ne urmărește, pune lupa pe noi și îngerii au un sistem de selecție.



Horoscopul banilor 2024 Berbec

2024 este un an al extremelor financiare! Ține totul de carieră, în sensul în care, în acest an, cei care au construit serios acum pot avea un salt pe carieră și beneficii. Nu trebuie să ratați startul! Se anunță câștiguri pe măsură, dar și pierderi. Blocaje pentru noi începuturi la cei care nu știu cu ce misiune karmică au fost trimiși pe Terra.

Taur

Anul 2024 debutează cu Jupiter în constelația voastră, semn bun la o primă vedere pentru că este în mers direct. La o privire mai atentă se pot vedea bariere, cumpene, ceva legat de locul de muncă, deci pentru unii e a bună, pentru alții nu e… Cei care și-au așternut bine din timp, vor dorrmi bine. Ceilalți să nu se întindă mai mult decât le este plapuma.

Horoscopul banilor 2024 Gemeni

Vesta (cea aducătoare de rod), un alt asteroid, face opoziție cu Ceres la debut de 2024, dar și cu Marte și Mercur retrograd. Prin urmare, câștigurile sunt determinate de tinerețea și puritatea spiritelor nativilor Gemeni. Dileme grele ce țin de anumite asocieri, parteneriate lucrative.

Rac

Pe astrograma generală a lui 2024 nu apar piedici la câștig, un lucru foarte bun, dar se văd anumite dezorientări. Așa sunteți voi, sensibili, empatici, lucru care pentru unii e considerat defect. În acest nou an, cariera dă tonul la tot! Pentru cei care orbecăie și nu văd calea corectă de afirmare profesională probabil semnele, punctele fixe, sunt pe astrograma complexă, karmică.

Horoscopul banilor 2024 Leu

Anul viitor este guvernat de Soare și, prin urmare, beneficiile par a fi guvernate la voi de Luna albă. Până spre vară va fi înghiontită de Luna neagră, deci nu va fi totul roz și frumos. Vorbim de sincope și de faptul că puteți să alegeți bobul de neghină, este o misiune grea. Parcă mergeți înfrânat și nu puteți evolua chiar atât de mult pe cât vă doriți. Există risc de beneficii la unii, alții ce iau pe mere, dau pe pere. Există risc de pierderi, de furt. Fiți cu ochii pe buzunare și pe bunuri până spre vară.

Fecioară

Fiți cu ochii pe buzunare, ca Leii! Mai ales din vară încolo… Atenție la cât de adânc băgați mâna în buzunar pentru ca mai apoi să nu vă plângeți că este gol. Veți face investiții în sănătate, dar și la voi există acel risc de pierderi, de furt, de cauze neașteptate din cauza lui Lilith, Luna neagră, care e în constelația voastră.

Horoscop bani anul 2024

Balanță

Anul va fi complicat din punct de vedere financiar și al carierei, în special dacă ați trecut de prima tinerețe. Specialiștii zodiei pot câștiga, dar nu spectaculos. Din vară, atenție la posibile pierderi, la dușmanii văzuți și nevăzuți, dar și la sănătate.

Horoscopul banilor 2024 Scorpion

Cei care au locuri de muncă noi sau au schimbat ceva în zona aceasta socială, nu ar trebui să aibă motive să se plângă. Decât dacă nu au ales conform astrogramei lor și a misiunii lor existențiale. Fiți atenți la cheltuielile inutile și la cei care ar putea să se folosească de voi. În general, nativii sunt foarte atenți la drămuirea și la modul în care cheltuiesc banii, la anumite investiții, chestiuni ce țin de partea pragmatică, materialistă a vieții. Sunt conștienți că nu se pot dezvolta pe orizontală, ci pe verticală. Nu este un an în care banii sunt prioritateea dvs.

Săgetător

Un an al extremelor: unii iau cu o mână, alții cu două, unii dau cu o mână, alții scapă banii printre degete. Este un semn triplu pentru această zodie. La debut de an, asteroidul Ceres va fi în Săgetător și vă face o ofertă foarte interesantă. Nu uitați de Marte și de Mercur retrograd, care fie sunt risipitoare în acest tandem, fie pot investi în niște lucruri, pe termen scurt pentru că acel lucru le oferă satisfacție sau le face plăcere. Nativii care au structura de vestale, cuminți, organizați, fără aventuri, cu moralitate, au alte previziuni. Cei care iubesc aventurile mai mult decât viața, inclusiv pe cele carnale, vor avea alt an.

Horoscopul banilor 2024 Capricorn

Profesioniștii adevărați și cei care au strâns bani albi pentru zile negre vor face față provocărilor noului an. Lucrurile pot fi așezate. Nu e un an în care să vorbim despre profituri excepționale, ieșite din comun, ci de niște lucruri care se îmbină între ele. Sunt tot felul de combinații astrovibraționale care îi vor susține pe cei care și-au și pus câte ceva la adăpost, care au gândit cum să nu rămână dator vieții, universului, lucruri complexe. Pentru ceilalți poate să fie un an destul de greu datorită cuadraturilor pe care Pluto le va face cu axa karmică tot din zodii cardinale, adică Berbec și Balanță, a Soarelui care, la început de an, va face cuadratură cu axa karmică din Balanță și Berbec.

Vărsător

Un an cu tot soiul de hățișuri, vor trebui să fie foarte atenți și foarte cumpătați și chibzuiți. Vigilența este mama înțelepciunii, în sensul în care într-un loc poți să găsești un produs la un preț, și în alt loc același produs poți să în găsești mai ieftin. Depinde ce și cum gândiți că vreți să faceți lucrurile materiale, pragmatice. Trebuie să fiți foarte atenți ca să nu dați pe mere mai mult decât trebuie.

Horoscopul banilor 2024 Pești

Anul indică faptul că veți fi în situația în care Saturn din Pești vă pune să strângeți cureaua, chiar dacă voi credeți că ați făcut-o deja. Apare și Neptun, iar cei care au reușit să pună la borcane, să își umple cămara, să își rânduiască iarna așa cum trebuie încă din vară vor fi bine. Saturn oferă oamenilor foarte înțelepți bonusuri. Cei care au ajuns la un nivel de profesionalism, de pregătire și au construit ani de zile au noroc. Din păcate, nu prea susține tinerii. Atenție la naivitare, să nu dați cu împrumut, ce mișcări strategice vreți să faceți pentru că ele pot fi, de multe ori, încorsetate, puteți ajunge în diverse ipostaze.

