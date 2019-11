Horia Brenciu și Oana Cuzino, surprinși într-o ipostază inedită. Juratul de la Vocea României, test inedit pentru vedeta PRO TV

Horia Brenciu și-a îndeplinit una din dorințele sale arzătoare, după trei decenii de activitate pe scena românească de entertainment și anume aceea de a-și înfiinșa propria academie. Este vorba despre „Academia de arte Horia Brenciu”, cel mai nou proiect al artistului lansat chiar la sfâșitul acestei veri. Zilele trecute, solistul a avut parte de o vizită specială, din partea Oanei Cuzino.

Horia Brenciu a pus bazele academiei sale chiar de ziua sa, pe 27 august. Amatorii de orice vârstă, de la copii la adulți, cu sau fără talent, pot veni la Academia care-i poartă numele. Vor învăța să treacă peste acea barieră a făcutului de râs, ne spune chiar antrenorul de la Vocea României, potrivit Pro TV. Horia a creat și un curs special, Stage Coaching. Ideea i-a venit când una dintre fiicele sale, o tânără extrem de talentată, nu a trecut de preselecții la un concurs, din cauza emoțiilor.

Oana Cuzino, printre oaspeții speciali ai Academiei

Zilele trecute, a fost vizitat la academie de Oana Cuzino. Experta în sănătate i-a fpcut o vizită solistului, care a primit-o cu brațele deschise.

„Sa batem premierul și toba mare! Oana Cuzino vine la Academia noastră”, a spus artistul pe pagina sa de Instagram. Cu această ocazie a întâlnirii celor doi, Oana Cuzino l-a întrebat, cum era și firesc de altfel despre sănătate, adresându-i o întrebare referitoare la alimentația artistului:

Oana Cuzino: „Cu alimentația cum stai că tot suntem la „Ce se întâmplă, doctore?”

Horia Brenciu: „Acest subiect este foarte delicat.”

Oana: „Fast food?”

Brenciu: „Nu, o dată pe an, de două ori pe an mănânc shaorma. Au fost momente în viața mea când și tăticul meu mi-a spus: „Te-ai cam îngrășat”. Există momente în cei 26 de ani de viață publică când am căutat să reglementez toate aspectele astea. Am făcut 5-6 diete. Am alergat, niciodată constant, asta a foat marea mea greșeală. Tu poate alergi 15 minute și slăbești 5 kg, eu poate aleg o zi și slăbesc 5 grame. Fiecare om e cu distracția lui.

Horia Brenciu a postat o fotografie și pe pagina sa oficială de Facebook, alături de Oana Cuzino.

„Noi avem o îmbrățișare pentru oricine ne pășește pragul la Academie! Oana Cuzino a primit același tratament! Ba mai mult, dincolo de o lecție de tobă, Oana a avut parte și de un tur complet al stabilimentului!”, a spus Horia Brenciu în postarea sa.