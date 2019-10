Vocea României Live Video pe Pro TV – Vezi emisiunea de vineri, 25 octombrie

Cel de-al nouălea sezon al talent show-ului Vocea României a debutat pe 6 septembrie 2019 la Pro TV. Pavel Bartoș revine în funcția de prezentator. În sezonul 9, Andra este înlocuită de Horia Brenciu, în timp ce Smiley, Irina Rimes și Tudor Chirilă își păstrează rolurile de antrenori. În seara aceasta de la ora 20:30 va avea loc a opta ediție pe nevăzute a show-ului muzical „Vocea României”.

Emisiunea Vocea României de la Pro TV – ediția a 8 a de pe 25 octombrie

Vocea României este o emisiune de talente din România. A avut premiera pe 27 septembrie 2011 la Pro TV. Fiind bazată pe competiția muzicală The Voice of Holland, emisiunea a fost creată de producătorul de televiziune olandez John de Mol și face parte din franciza internațională The Voice.

Conceptul constă în găsirea de interpreți talentați cu vârste de cel puțin 16 ani, începându-se printr-o etapă de audiții publice. Câștigătorul este determinat prin votul publicului, care se realizează prin mesaje text și apeluri telefonice la numere special alocate fiecărui concurent. Începând din sezonul 6, telespectatorii pot vota și prin intermediul aplicației emisiunii, având posibilitatea de a acorda câte un vot online gratuit în fiecare rundă de vot.

Premiul emisiunii și căștigătorii celorlalte opt sezoane

Premiul cel mare constă în suma de 100 000€, obținută prin sponsorul Telekom (anterior Cosmote), și un contract cu Universal Records. Până în momentul actual, au fost desemnați opt câștigători:

Ștefan Stan,

Julie Mayaya,

Mihai Chițu,

Tiberiu Albu,

Cristina Bălan,

Teodora Buciu,

Ana Munteanu și

Bogdan Ioan.

Emisiunea are un juriu format din 4 membri care analizează și aduc critici artistice constructive interpretărilor concurenților. Fiecare jurat pregătește o echipă de artiști și se află într-o competiție continuă cu ceilalți pentru a se asigura că învingătorul face parte din echipa sa și că, astfel, va deveni antrenorul câștigător.

Ediția a 8 a a emisiunii din această seară

„Vocea României” este una dintre cele mai vizionate emisiuni de talent, iar în seara aceasta noi concurenți vor urca pe scenă. Așadar, începând cu ora 20:30 cu povești de viață impresionante sau voci care reușesc să uimească jurații de la primele note muzicale vor avea un singur gând: să întoarcă scaunele măcar una dintre cei patru. Smiley, Tudor Chirilă, Horia Brenciu și Irina Rimes se vor bucura de fiecare interpretare, dar se vor ”bate” și pe concurenți.

În această seară va avea loc ultima ediție a sezonului 9 de audiții pe nevăzute, așa că tensiunea pentru antrenorii de la Vocea României devine din ce în ce mai mare. Aceștia mai au puține locuri disponibile în echipe, așa că trebuie să fie atenți când și cum aleg vocile care îi impresionează. În următoarele ediții vor urma 4 knockout-uri, o ediție de confruntări și 3 show-uri live – 2 semifinale și marea finală.

Live Video Online Vocea României la PRO TV

Încă puțin și competiția de voci începe! Pentru LIVE ”Vocea României”, ai aici site-ul oficial. ”Vocea României” a ajuns la sezonul cu numărul 9, iar în această seară de vineri, 25 octombrie 2019, la oara 20:30 va avea loc ediția a opta a emisiunii din acest sezon.