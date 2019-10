Horia Brenciu are o mare dilemă. ”Am decis că trebuie să fac ceva!” Ce se întâmplă cu juratul de la Vocea României

Horia Brenciu, unul dintre jurații de la ”Vocea României”, are o mare dilemă. Excentric, om al spectacolului, de 25 de ani pe scenele României, încă reușește să surprindă, iar acum are în plan să o facă din nou.

Horia Brenciu (46 de ani), cântăreț și vedetă de televiziune, excentric și imprevizibil, a surprins într-un interviu acordat revistei Viva când și-a devoalat planurile. Juratul de la ”Vocea României” a vorbit despre familie, soția sa, producătoarea TV Alice Dumitrescu (50 de ani), și cei patru copii, Andreea (28 de ani), Maria ( 20 ), Mina (7), și Toma (5). De asemenea, vedeta a atins un subiect neprevăzut de mulți: adopția celui de-al cincilea copil.

Interpretul, care mai are un fiu pe care Dumnezeu i l-a trimis prin alți oameni, pe Toma, a declarat că își dorește al cincilea copil, astfel că ia din nou în considerație adopția. Artistul a afirmat că nu a început demersurile în acest sens.

„Deocamdată nu am început nimic. Şi Toma a venit la noi fără să căutam neapărat un copil. Dumnezeu ni l-a dat printr-un concurs de împrejurări favorabile. Atunci am înţeles, o dată-n plus, că dacă ţi-e dat să primeşti ceva, totul se poate împlini”, a declarat Brenciu.