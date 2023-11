Horia Brenciu l-a sunat pe Marius Moga în timpul unui podcast și i-a pus o întrebare despre Jorge. A știut și după 20 de ani

Horia Brenciu a dovedit că Jorge și Marius Moga au o legătură specială. Cei doi se știu de ani buni, au trecut împreună prin multe, iar Jorge spune că lui îi datorează succesul. Contactat de Horia Brenciu, artistul a răspuns la o întrebare despre bunul său prieten, deși nimeni nu se aștepta să își mai amintească.

Marius Moga și Jorge au colaborat ani la rând și chiar de curând au revenit la relații mai bune. Puțini sunt cei care știu că se cunosc de mulți ani și Marius Moga a fost cel care a analizat atent parcursul prietenului său.

Jorge a dezvăluit că Marius Moga l-a jurizat la primul său concurs de talente. Tot el a fost cel care i-a dat vestea cea mare, anunțându-l că se numără printre cei care au trecut proba. Dintre sutele de persoane care au participat, Jorge s-a numărat printre cei 24 care au mers mai departe.

Erau mulți băieți și multe fete din care trebuiau să aleagă 24 de fete, 24 de băieți. Marius Moga cânta la pian, când am ajuns să văd dacă trecem mai departe. Vine Marius Moga și zice ”Din păcate să știi că trenul pentru tine a plecat..dar tu ai reușit să urci în ultimul vagon”.”, a dezvăluit Jorge.

Horia Brenciu a vrut să verifice dacă Marius Moga are o memorie bună, așa că l-a sunat să îl întrebe dacă își amintește cui a spus replica: ”Să știi că trenul din gară pentru tine a plecat, dar ai prins ultimul vagon”. Marius Moga a oferit răspunsul corect numaidecât, mărturisind că încă urmează ideea că speranța moare ultima și se bazează pe ea.

„Cred că doar am fost în flow-ul creației, nu aveam scripturi nici atunci. Nu știu de cine zici, Jorge? Ce să zic, speranța moare ultima!”, a spus Marius Moga.

Jorge și Marius Moga au fost mereu prieteni buni, încă de la începutul carierei lui Jorge. Artistul recunoaște că tot ce este astăzi a devenit datorită lui, care a crezut în el mai mult decât oricine și i-a dat o șansă la o carieră de succes.

Jorge a recunoscut în podcastul lui Horia Brenciu că, pentru el, să-l întâlnească pe Marius Moga a fost cel mai bun lucru ce i s-a putut întâmpla. La vremea aceea, Marius Moga era unul dintre cei mai mari compozitori și a lansat o mulțime de artiști în industria muzicală.

„Lui Marius îi datorez tot, mereu am fost fan, faptul că ne-a compus un album, să stai lângă Marius Moga la vârsta aia…să stai lângă cineva de aceeași vârstă care e cel mai mare compozitor din țară..înseamnă ceva”, a spus artistul.

Pentru început, Marius Moga l-a remarcat la un concurs la Constanța și de acolo . Tot datorită lui, Jorge a reușit să ajungă în trupa Cocktail, iar mai târziu a prins gustul celebrității și oportunitățile au apărut pe parcurs, ajungând chiar să își contureze o carieră în televiziune.

Mulți artiști au interacționat cu Marius Moga la concursul de talente Pop Star, de unde mulți dintre ei s-au și lansat. Kamara se numără și el printre aceștia, dar el nu a avut o experiență prea plăcută cu celebrul compozitor, care pe atunci făcea parte din echipa de jurizare.

Kamara își amintește că i-a lăsat pe toți fără glas la Pop Star, pentru că era singurul concurent străin, care a cântat perfect în limba română. A avut o prestație impecabilă, a primit multe laude și felicitări din partea juriului, dar a fost jignit și umilit de Marius Moga.

Acesta i-a confirmat că are talent și deține aptitudini muzicale veritabile, dar nu l-a trecut mai departe pe motiv că îi lipsea un dinte. Deși Kamara a explicat că este o problemă pe care o poate rezolva, Moga a demonstrat că nu poți fi artist în România dacă nu arăți impecabil.

Kamara nu s-a supărat, ci mai târziu chiar a ajuns să îi mulțumească lui Moga. Datorită acestui concurs, a ajuns să dea naștere trupei Alb-Negru, cu care a cunoscut adevăratul succes.

„Înainte să apară trupa Alb Negru, la un an, era un eveniment. Am trecut de mai multe etape, dar Moga nu m-a ales. A spus: «foarte bine, dar ai un dinte ciobit» Eu i-am zis: Ok, dar se rezolvă».

Că prestația mea a fost foarte bună, aveam un pardesiu de piele, am cântat «Căsuta Noastră» de la Gică Petrescu și de la Dan Spătaru, . Pentru ei a fost șocant să vadă o persoană mai colorată care să cânte romanțe, nu am trecut de etapa respectivă. I-am mulțumit lui Moga, că imediat după aceea am făcut trupa”, a spus Kamara pentru Playtech Știri.