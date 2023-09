Săndel Bălan îl face praf pe Jorge, după ce Andreea Bălan și Vârciu au fost desființați în emisiunea lui Cătălin Măruță. ”Sunt tot felul de ciudați, în showbiz” EXCLUSIV

Săndel Bălan, fostul impresar al trupei Andre, i-a dat o replică, pe măsură, lui Jorge, prin intermediul Playtech Știri, după afirmațiile dureroase, făcute recent, în emisiunea lui Cătălin Măruță, la PRO TV: ”Oare, acest Jorge are vreo performanță notabilă?”.

Invitat, zilele trecute, în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la PRO TV, Jorge i-a atacat dur pe Andreea Bălan și pe Liviu Vârciu. Provocat de gazda emisiunii, care l-a întrebat care consideră că sunt cele mai proaste voci din România, Jorge i-a menționat, la această categorie, pe Andreea Bălan și pe Liviu Vârciu: ”Aștept mesaje de la Andreea Bălan!”, a adăugat el, mai apoi.

Fanii solistei au reacționat, pe conturile sociale: ”Ți-ai făcut vizualizări cu podcastul cu Bălan, Jorge! Iar acum o bălăcărești!”.

Afirmațiile lui Jorge l-au stârnit însă și pe Săndel Bălan, care i-a dat acestuia o replică usturătoare, prin intermediul Playtech Știri.

Săndel Bălan, autorul hit-urilor de succes ale trupei Andre, precum ”Lasă-mă, papa, la mare!” sau ”Moșule, ce tânăr ești!”, sare în apărarea fiicei lui, Andreea Bălan, dar și a lui Liviu Vârciu, pe care Jorge i-a ”desființat”, public:

Liviu Vârciu și Andreea Bălan au avut hit-uri, precum ”Ochii tăi!”, ”Lasă-mă, papa, la mare!”, cântate de zeci de mii de tineri, ei doi au venit cu un stil personal. În plus, cântă și au succes și acum, ambele trupe sunt active, și după 20 de ani, ca dovadă că mai nimeni n-a mai făcut ceva notabil în zona asta”.

”Acest Jorge are, oare, vreo performanță notabilă, ca să vorbească despre Andreea Bălan și despre Liviu Vârciu? Nici nu prea știu cine este el, dacă ar fi avut până la vârsta lui un moment în care să aibă o performanță notabilă, poate că lumea l-ar fi știut. Andreea a fost colegă cu Jorge, la ”Te cunosc de undeva”, la Antena 1, nu este frumos ce face el acum, la ce zice.

Săndel Bălan ne-a mai dezvăluit, cu acest prilej, și rețeta succesului, în showbiz: multă muncă, o voce bună, și o echipă de aur, pe scenă:

”E urât ceea ce se întâmplă în muzică, nu este deloc în regulă. Succes înseamnă o voce bună, un pachet bun de marketing, dansatoare, backing vocals.

Păi, fiica mea are formație, are tot arsenalul, pe scenă! Cum poți să spui că Andreea Bălan nu cântă, când are agenda plină de spectacole? Dar, deh, pe cei care nu reușesc să ajungă nicăieri îi prinde frustarea, iar apoi lovesc în artiștii de succes”.