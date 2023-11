Mâncarea iubită de români pe care Jorge o urăște de când era mic: ‘Să nu văd în față, mi se face rău’

Jorge venit la podcastul lui Horia Brenciu și a vorbit despre cele mai interesante aspecte ale vieții sale. Printre altele, a făcut o dezvăluire la care nimeni nu se aștepta. Vedeta a recunoscut că nu îi place deloc un fel de mâncare pe care românii îl apreciază foarte mult.

Jorge a fost unul dintre invitații lui Horia Brenciu. În cadrul podcastului, unde a vorbit despre mai multe aspecte interesante ale vieții, a făcut și dezvăluiri la care nu se aștepta nimeni.

Jorge este o persoană sinceră, căreia îi place să vorbească despre viața lui și nu are nimic de ascuns. Este deschis față de fanii lui și încearcă să se lase cunoscut cât mai ușor de cei care îl apreciază.

Artistul a recunoscut care este mâncarea pe care nu o consumă niciodată. Este vorba despre un fel de mâncare pe care românii îl apreciază mult, foarte renumit și destul de ușor de pregătit.

Este vorba despre ciulama, care pe artist îl dezgustă complet. Niciodată nu i-a plăcut acest preparat, nici măcar când era copil și, nici când au trecut anii și a încercat-o din nou, a avut aceeași senzație neplăcută. De atunci, a decis că nu o va mai gusta niciodată.

“Doamne, să nu văd ciulama. Eu când văd ciulama în fața, poate să mănânce oricine, mi se face rău. Nu îmi place, am încercat, am zis că au trecut 35 de ani, hai să încerc, eram mic. Băi, când am luat o gură, m-am dus direct la baie”, a dezvăluit Jorge.

Jorge este foarte sincer și direct și spune lucrurilor pe nume mereu. De data aceasta, a dezvăluit că este foarte dezamăgit de cei din showbiz-ul românesc, după ce a avut parte de un incident din cauza acestora.

Totul se întâmpla în 2008, la începutul carierei sale, când și-a serbat ziua de naștere. A vrut un eveniment mare, cu multe persoane, motiv pentru care a invitat mai mulți artiști și nume celebre din România.

Pe listă avea 60 de invitații confirmate și s-a pregătit intens pentru o petrecere ca la carte: a cumpărat multe băuturi, a asigurat un meniu de zile mari, dar seara au venit doar 10 dintre cei pe care îi chemase.

A ajuns la concluzia că vedetele din România nu sunt serioase și doar i-au încurcat planurile. De atunci, a decis să nu își mai serbeze ziua în țară, nu mai face petreceri, dar merge mereu în excursii și petrece doar alături de cei dragi, peste hotare.

„Eu am făcut odată petrecerea de ziua mea, cred că sunt 15 ani în urmă, prin 2008, am zis hai să invit oamenii din showbiz, eram pe la început. Am confirmat vreo 50-60 de oameni, am cumpărat băutură multă, mâncare multă, fosta soacră a făcut mâncare și au venit 10 oameni.

Și am zis ”Așa sunt ăștia din showbiz?”. Am zis că nu îmi mai fac niciodată ziua, am zis clar că nu mai dau bani pentru niște oameni care nu îmi sunt apropiați și vin doar la mișto, am zis nu mai vreau. De ziua mea plec din țară de aceeași bani”, a dezvăluit artistul.