Motivul pentru care Marius Moga nu a vrut să colaboreze cu artistul Kamara. Detaliul ciudat care l-a făcut pe producător să îl refuze VIDEO EXCLUSIV

Kamara, cântărețul pe care o țară întreagă îl știe, a oferit un interviu exclusiv pentru Playtech, unde a vorbit despre mai multe etape din viața sa. Cu toții îl știu și pe Marius Moga, producătorul a multor vedete din România, însă nu mulți știu și că acesta l-a refuzat pe Kamara pentru un lucru banal. Vezi mai jos despre ce este vorba.

Marius Moga, îndrăgit de români pentru piesele care au făcut furori până acum ceva vreme, l-a refuzat pe Kamara pentru că atunci când zâmbea, se putea observa un dinte ciobit.

„Înainte să apară trupa Alb Negru, la un an, era un eveniment. Chiar participasem la Pop Star, nu mai știu dacă era și Sore, Jorge era sigur. Am trecut de mai multe etape, dar Moga nu m-a ales. A spus ”Cânți foarte bine, dar ai un dinte ciobit”. Eu i-am zis ”Ok, dar se rezolvă”. Că prestația mea a fost foarte bună, aveam un pardesiu de piele, am cântat Căsuța Noastră de la Gică Petrescu și de la Dan Spătaru Țărăncuță. Pentru ei a fost șocant să vadă o persoană mai colorată care să cânte romanțe, nu am trecut de etapa respectivă. I-am mulțumit lui Moga, că imediat după aceea am făcut trupa.

Ăsta a fost destinul. În seara aia m-am dus la un club, mă întrebaseră bodygurazii dacă am invitație, dar toată lumea intra, nu era nicio listă. Nu m-au lăsat să intru, mi-am dat seama..A trecut ceva timp, apoi trupa a avut succes, când am ajuns la același club, după o perioadă, mi-au zis ”Domnule Kamara, vă rog, intrați”. M-am împrietenit și cu patronul, mulți ani am cântat în clubul în care nu m-au lăsat să intru, ei niciodată nu au știut că nu m-au lăsat să intru în acel club”, a declarat pentru Playtech vedeta.