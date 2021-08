Harry și Meghan Markle, afectați grav de scandalurile din ultimul an. S-a aflat acum ce au pierdut, de fapt

Scandalurile dese în care au tot fost implicați ducii de Sussex în ultima vreme le-au afectat imaginea și popularitatea. Astfel, contul lor oficial de Instagram a pierdut 700 de mii de urmăritori, a notat The Sun.

Harry și Meghan Markle, afectați grav de scandalurile din ultimul an

Acum, cei doi au ajuns la 10,1 milioane de fani, însă dintre aceștia, numai două treimi ar fi persoane reale, iar restul ar fi boți, se arată într-un raport al unor experți.

Harry și Meghan sunt în urma familiei la numărul de urmăritori pe Instagram. De precizat este că contul Reginei are 10,3 milioane de abonați, în creștere cu 1,3 milioane într-un an, iar ducii de Cambridge, William și Catherine, sunt urmăriți de 13 milioane de oameni, cu un plus de un milion față de anul trecut.

Amintim că interviul dat de ducii de Sussex realizatoarei Oprah Winfrey a produs un scandal imens și a fost discutat și dezbătut de presa pe ambele maluri ale Atlanticului. Harry și Meghan au vorbit atunci despre viața în cadrul Casei Regale britanice.

În cadrul acelui interviului urmărit de aproximativ 11,1 milioane de britanici, ducii de Sussex au acuzat Casa Regală de rasism și indiferență și că un membru al Casei Regale s-ar fi întrebat „cât de închisă ar urma să fie pielea” fiului lor, Archie.

Interviul dat lui Oprah Winfrey, mărul discordiei

În plus, Meghan Markle a spus că a avut gânduri suicidare din cauza presei, însă Familia Regală nu i-ar fi permis să primească ajutor de specialitate în acele momente dificile pentru sănătatea ei mintală. În același interviu amplu difuzat la postul american de televiziune CBS, Meghan Markle a mai spus că a fost victima unei adevărate campanii de denigrare, în fața căreia Casa Regală nu ar fi protejat-o.

Prinţul Harry a afirmat și el că niciun membru al familiei regale nu a vorbit despre articolele rasiste referitoare la Meghan. „M-a durut”, a spus el.

„Pur şi simplu nu mai voiam să fiu în viaţă. Şi acestea au fost gânduri constante, terifiante, reale şi foarte clare”, i-a spus cu ochii în lacrimi ducesa de Sussex lui Oprah Winfrey. „Am spus că trebuie să merg undeva pentru a primi ajutor. Am spus că nu mă simţisem aşa niciodată. Mi s-a spus că nu pot, că nu ar fi bine pentru instituţie”, a adăugat Meghan Markle.

Amintim că Meghan Markle a devenit recent mamă a unei fetițe, numită Lilibet Diana. Ducii de Sussex mai au un fiu în vârstă de doi ani, care se numește Archie.