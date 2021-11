Greșelile majore care au costat-o sănătatea pe Dana Săvuică. Vedeta a fost la un pas de o mare tragedie

Dana Săvuică a fost operată de urgență recent. Vedeta s-a confruntat cu dureri crunte, astfel că a fost nevoită să ceară ajutorul medicilor. Aceasta a apelat la mai multe trucuri pentru a scăpa de probleme, însă nu a putut să evite inevitabilul, în cele din urmă.

Dana Săvuică a fost la un pas de o mare tragedie după ce a ignorat semnalele date de corpul său. Vedeta a recurs la mai multe metode pentru a nu mai avea probleme de sănătate. Din păcate, într-un final, durerile au ajuns-o, așa că aceasta a mers de urgență la spital.

„Acum 2 luni, am început să simt durerile, din ce în ce mai acute. Am luat calmante, nu a mai mers, am făcut injecții, nu a mers. Eu nu am vrut să merg la operație, eram într-o stare de negare. Am făcut kinetoterapie, mi-a zis medicul că am făcut o prostie.

Am ajuns pe mâinile unui chiropractician. Într-o zi cu soare, m-am ridicat din pat, mi-am făcut exercițiile fizio. Când m-am îndreptat spre baie, am simțit o durere îngrozitoare în pelvis, m-au lăsat picioarele.

Am căzut în casă, aveam dureri de băteam cu pumnii în perete și urlam ca un animal. Prietenii mei au chemat salvarea, am ajuns la spital și mi-au băgat în venă niște calmante. Am fost la un spital privat.

Mi-a zis medicul: ‘Hernia asta de disc a ieșit de tot, s-au fisurat vertebrele. Ăsta lovește mecanic pe nervul sciatic. Nici fizio, nici kineto, nimic nu te mai poate salva. Nu înțeleg de ce nu ai venit acum 2 luni, când au început durerile’.”, a povestit Dana Săvuică la Vorbește lumea.