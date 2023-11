Gordon Ramsay a făcut public meniul de Crăciun în restaurantele sale. Pe ce plăteşti aproape 1.700 de lei, băuturile nu sunt incluse

Gordon Ramsay, unul dintre cei mai cunoscuși bucătari din lume, a făcut public de Crăciun în restaurantele sale. Cei care vor să se bucure de un meniu excentric, de lux, trebuie să scoată din buzunare nu mai puțin de 1700 de lei. Ce e inclus în acest preț colosal, dar și cât costă băuturile în cele mai scumpe localuri.

Sărbătorile se apropie cu pași repezi și deja ne facem planuri pentru cele mai importante zile din an. Cei care vor să aibă parte de o experiență interesantă, cu care nu se întâlnesc la fiecare pas, pot alege să ia masa la restaurantele lui Gordon Ramsay, unul dintre cele mai mare nume ale bucătăriei.

Totuși, trebuie să te aștepți la faptul că prețurile sunt extrem de piperate. O singură persoană trebuie să scoată din buzunar 1700 de lei dacă vrea să deguste din preparatele marelui chef printre care, însă, nu se numără curcanul.

O familie de patru persoane ar trebui să scoată 1.160 de lire sterline pentru o experiență extravagantă culinară. În plus, vor avea de plătit și o „taxă de serviciu discreționară” de 15%, adăugată la factură automat.

Mulți spun că merită, în timp ce alții sunt dezamăgiți de schimbările din meniul de anul acesta. Pe lângă faptul că nu include preparatele la care visau, seamănă foarte mult cu cel de anul trecut.

Curcanul nu intră în meniu, deși toți fanii se așteptau la asta, fiind un preparat-vedetă în această perioadă. Mulți sunt dezamăgiți de acest aspect, dar tot vor veni să se bucure de mâncarea pregătită de marele bucătar al lumii.

Printre cele mai controversate preparate se numără Limba de mare confiată, servită cu pâine făcută din făină organică, ciuperci și trufe negre. De asemenea, pe listă se regăsesc și ravioli umpluți cu homar, dar și cerb, care vine alături de sfeclă roșie și merișor.

Există, de asemenea, o tartă cu dovleac potimarron și salată verde, cafea și trufe albe, precum și un desert celebru, plaisir sucre, care este în esență un tort de ciocolată fină.

Prețul este doar puțin mai ridicat decât anul trecut, când o experiență extravagantă de Crăciun te-ar fi costat 275 de lire sterline de persoană. Cu toate acestea, nici atunci nu erau incluse băuturile și, de asemenea, meniul nu includea curcan.

De precizat, însă, că băutura nu este inclusă în acest preț mare. Deși poate părea banal, trebuie să plătești separat dacă vrei să bei ceva și cu siguranță nu vei rezista să nu încerci cele mai fine băuturi.

Dacă intenționezi să alegi o pereche de vinuri pentru cina ta, va trebui să investești o sumă semnificativă de bani, pentru că nici la acest capitol, bucătarul nu este mai indulgent. Totuși, promite o serie de vinuri senzaționale.

Există trei opțiuni de perechi cu prețuri pe măsură – perechea premium, evaluată la 220 de lire sterline, perechea cunoscători, care se ridică la 395 de lire sterline, și perechea de răsfăț, cu un cost considerabil de 875 de lire sterline.

Cu toate acestea, pentru cei care doresc cu ardoare o experiență culinară semnată Gordon Ramsay, inclusiv o cină cu curcan, opțiunea perfectă ar fi The Savoy Grill. Aici, celebrul bucătar servește piept de curcan prăjit Norfolk Bronze ca parte a meniului său de Crăciun.

Gordon Ramsay l-a criticat dur pe Regele Charles, pe vremea când acesta vindea produse din ferma sa. Deși acțiunea era un caritabilă, bucătarul nu a putut trece cu vederea anumite detalii care l-au scos din minți.

În anul 2008, Gordon Ramsay și-a manifestat dezamăgirea față de Regele Charles al III-lea, care, la acea vreme, era Prinț de Wales. Acesta l-a criticat aspru pentru linia de produse alimentare lansată de Palat, pe care Ramsay o considera „prea scumpă și lipsită de interes”.

În acel moment, celebrul bucătar exprima nemulțumirea sa față de brandul Duchy Originals, afirmând că se simțea „supărat” și susținând că Prințul se folosea de statutul său pentru a impulsiona vânzările.

„Sunt supărat pe el. Când m-am uitat la preparatele Duchy, am fost uluit de ceea ce am descoperit. De ce ar plăti cineva atât de mulți bani pentru una dintre plăcintele sale?

Le-am încercat. Doar pentru că are o ștampilă și stema lui regală toată lumea crede că este în regulă, dar cantitatea de sodiu și conținutul de zahăr este jenant”, a spus el.