Gina Pistol și-a șocat fanii: ”Cuvântul ‘tată’ nu înseamnă nimic!” Drama iubitei lui Smiley de care puțini știu

Gina Pistol este o apariție ravisantă, iar zâmbetul avut mereu la purtător îi atrage pe toți cei din jur ca un magnet către ea. Însă, în spatele acestuia se află o poveste răvășitoare. Detalii mai puțin știute despre viața iubitei lui Smiley, copilărie, tată și familie.

Drama Ginei Pistol. Dezvăluiri despre copilărie și tată

Părinții Ginei Pistol au divorțat când aceasta era copil. Vedeta l-a blamat multă vreme pe tatăl acesteia, atât pentru comportamentul avut față de ea, cât și pentru faptul că a ales să se recăsătorească. Problemele pe care le-a avut în familie au făcut-o să își dorească o familie care să funcționeze după alte reguli.

„Cea mai mare greşeală pe care o fac părinţii când divorţează este că nu renunţă la orgolii. Pentru mine, cuvântul «tată» nu înseamnă nimic. Tata ne-a iubit mult pe mine şi pe fratele meu. După divorţ, s-a mai rupt de noi. S-a recăsătorit şi are doi băieţi. Pentru mine, familia e ceva frumos. Îmi doresc mult lucrul acesta”, povestea Gina Pistol

La rândul ei, bunica moderatoarei a vorbit despre situația din familie. În ciuda tuturor neplcerilor, bătrâna susține că tatăl Ginei a avut întotdeauna grijă ca acesteia să nu-i lipsească nimic.

A moștenit de la părintele ei pasiunea pentru fotografie

„Pasiunea asta o am de când eram mică. Tata avea pasiunea asta pentru arta foto și cred că am moștenit-o de la el. Tot obișnuiam să fac poze cu telefonul și mulți prieteni din acest domeniu m-au îndemnat să mă apuc de asta, că am ochi. Eu sunt pe peisaje, pe natură, dar și pe oameni, pe emoție”, declara aceasta într-un interviu din 2019 pentru Antena Stars.