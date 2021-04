Gina Pistol a spus adevărul despre Smiley, după ce a născut. Ce s-a întâmplat în ultima lună

Gina Pistol a mărturisit ce a făcut Smiley după ce ea a născut. Ce s-a întâmplat în ultima lună de când cele două vedete de la noi și-au strâns pentru prima oară copilul în brațe? Detalii din viața lor de proaspeți părinți?

Smiley și Gina Pistol se bucură de cea mai frumoasă experiență din viața lor. Viața acestora s-a schimbat definitiv în ultima lună, de când prezentatoarea de la Chefi la cuțite a adus-o pe lume pe Josephine, care a devenit centrul universului lor.

Fericirea a fost cu atât mai mare cu cât cântărețul a fost obligat de împrejurimi să petreacă timpul acasă, astfel fiind aproape de partenera sa într-un moment dificil. Cum viața de părinte nu e întotdeauna roz, mai ales la început, blondina a povestit cât de mult ajutor a primit din partea celebrului cântăreț, ajutor fără de care nu s-ar fi descurcat.

Cuplul s-a confruntat cu mult ore nedormite, precum se așteptau. Situațiile noi le-au venit de hac, iar cărțile citite în perioada sarcinii nu au funcționat, a mărturisit Gina. După multe zile de absență pe rețelele de socializare, vedeta de televiziune a reapărut în fața fanilor din mediul online. Aceasta le-a povestit în detaliu internauților viața de mămică de la zero.

“Faţa mea după ce am dormit cinci ore. Cinci ore legate, nenică. Am şi părul spălat, ce să mai zic, mă declar o femeie fericită. Deci, am specificat că am părul spălat pentru că acum nu mai pot să-l spăl aşa spontan. Să zic că fac dus şi îmi spăl şi părul. Nuu, nu nene, trebuie să fac programare. Pentru mine cel puţin primele două săptămâni au fost foarte grele.

Nu vreau să par mama perfecta pe Instagram, n-am de gând să fac asta şi nu o voi face niciodată, pur şi simplu vă spun care au fost trăirile mele. Pentru mine primele două săptămâni au fost groaznice. Nu îmi dădeam seama ce se întâmplă. Tot ce citisem, tot ce mi s-a spus la spital, de către moaşe, de către asistente, am păşit în casă şi am uitat tot. E dureros când plânge şi nu ştii ce să îi faci să îi alini suferinţă şi să nu mai plângă aşa. Cumva toate lucrurile astea adunate aşa m-au epuizat fizic şi psihic. Puţine ore dormite pe noapte…”

Gina Pistol (Sursa: instastory)