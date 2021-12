Gina Pistol, primele declarații despre al doilea copil cu Smiley: ”Îi forțăm puțin mâna lui Dumnezeu”

Gina Pistol și Smiley trăiesc o frumoasă poveste de iubire, iar internauții îi apreciază pentru faptul că au început să dezvăluie multe detalii despre relația lor. Micuța Josephine îi bucură enorm, iar schimbările din viața de familie îi împlinesc, însă mulți fani vor să afle dacă cei doi mai vor un copil.

Gina Pistol afla, în urmă cu doar câțiva ani, că șansele ca ea să rămână însărcinată pe cale naturală sunt mici. Prezentatoarea de televiziune a ascuns durerea pe care o purta în suflet, însă totul s-a schimbat când a aflat că s-a produs o minune! Aceasta rămăsese gravidă cu o minunată fetiță.

Vedeta și Smiley trăiesc clipe minunate de când au devenit părinți. Aceștia se obișnuiesc cu micuța Josephine și se bucură enorm de orice face micuța. Cu toate acestea, Gina Pistol a mărturisit că mulți o întreabă dacă o să mai facă un copil. Ea a făcut dezvăluiri despre acest aspect.

Gina Pistol a vorbit despre al doilea copil în podcast-ul realizat de Smiley. Vedeta a recunoscut că trebuie să se obișnuiască cu viața de proaspătă mămică înainte de a se gândi la a doua sarcină. De asemenea, prezentatoarea de televiziune nu vrea să forțeze mâna destinului în acest sens.

Gina Pistol a preferat să își ascundă mult timp sarcina, însă nu mulți știau care este motivul. Vedeta a mărturisit că a aflat că șansele ca ea să devină mămică pe cale naturală erau mici în urma unor analize medicale. Cu toate acestea, minunea s-a produs.

„Noi acum înseamnă TREI! În urma unor analize medicale, acum câțiva ani, am aflat că șansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi!

Am avut multe emoții, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate și am știut că totul este bine.

În sfârșit, a venit momentul să aflați de la noi ce am făcut în ultimii 3 ani și cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3!

Este mult râs, mult plâns de fericire, multă susținere și multă emoție în viața noastră.”, anunța Gina Pistol, pe Instagram.