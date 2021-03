Gina Pistol, clipe groaznice de când e mămică. Vedeta a mărturisit tot, cu cea mai mare sinceritate

Gina Pistol trăiește cele mai complexe momente. Aceasta este fericită din cale afară de micuța ei, dar se află și destul de des în momente groaznice. Ce spune proaspăta mămică despre stările prin care trece? Vedeta a mărturisit totul.

Celebra vedetă a venit cu mărturii despre primele săptămâni cu nou-născutul. Prezentatoarea de televiziune a mărturisit că primele două săptămâni alături de micuța ei au fost extrem de grele, dar cu toate astea a continuat să le sfătuiască pe mame să nu-și piardă răbdarea și încrederea în ele.

Experiențele diferă foarte mult, a subliniat moderatoarea care a susținut mai apoi că cel care i-a fost cel mai mult de ajutor în această perioadă a fost Smiley. Cântărețul a stat alături de ea tot timpul și i-a fost mâna dreaptă în orice, mai cu seamă de când este nevoit să stea exclusiv la studio și acasă.

Cu toate astea, ambii părinți se bucură de fiecare clipă petrecută alături de fetița lor pe care au așteptat-o foarte mult timp. Amintim că pentru a marca ziua cea mai importantă din viața lui moderatorul de la Românii au Talent a compus o piesă plină cu declarații de dragoste pentru fiica sa.

„Asta e fața mea după ce am dormit cinci ore, legate! Am și părul spălat. Ce să mai zic…mă declar o femeie fericită. Am specificat că am părul spălat pentru că acum nu mai pot să-l spăl spontan, trebuie cu programare acum. Nici nu mai știu în ce zi a săptămânii suntem. O spun încă o dată că mă înclin în fața mamelor. În primele două săptămâni a fost foarte greu, au fost groaznice clipele alea.

Nu-mi dădeam seama ce se întâmplă. Tot ce citisem și tot ce mi-au spus moașele și asistentele am uitat. Dar asta nu înseamnă că viitoarele mămici vor trece prin ce am trecut eu. Eu spun din punctul meu de vedere. Cred că multe femei au trecut prin ce am trecut eu, puține vorbesc despre asta. Mie mi-a fost greu. Mă uitam în oglindă și nu mă regăseam deloc. E dureros când plânge și nu știi ce să-i faci să-i alini suferința. Puține ore dormite, dar am mare noroc cu Andrei care e calm și liniștit atunci când eu nu sunt calmă și liniștită”

Gina Pistol (Sursa: insta story)