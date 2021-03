Gina Pistol i-a scris graviduței Gabrielei Prisăcăriu. Ce mesaj i-a transmis iubitei lui Dani Oțil

După multă vreme în care a fost considerat un rebel, Dani Oțil se așează la casa lui. Astăzi, alături de logodnica sa, Gabriela Prisăcăriu, dani făcea anunțul zilei în showbiz-ul românesc. În curând cei doi vor deveni părinți. Deja felicitările curg pe contul său de Instagram, din partea fanilor, dar și din partea vedetelor din showbiz.

Știrea momentului în showbiz-ul românesc este sarcina logodnicei lui Dani Oțil, Gabriela Prisăcăriu. Anunțul a fost făcut chiar de Dani Oțil pe contul său de Instagram, publicând o poză cu el, o pisică și Gabriela Prisăcăriu arătându-și burtica de gravidă.

Vestea este cu atât mai surprinzătoare, cu cât se știe faptul că celebrul moderator tv, Dani Oțil a fost perceput ca rebelul din duo-ul Răzvan și Dani. Iată că vestea, care i-a luat prin surprindere pe mulți, face acum înconjurul rețelelor de socializare. Au început să curgă comentariile și felicitările la adresa celor doi.

Felicitările au venit atât din partea fanilor, dar și din partea altor vedete din showbiz-ul autohton. Printre vedetele care i-au felicitat pe Dani Oțil și Gabriela Prisăcăriu a fost și proaspăta mămică, Gina Pistol, care i-a transmis viitoarei mămici ”Sarcină ușoară Gabriela Prisăcăriu! Să fiți bine!”.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcăriu vor deveni părinți. Deocamdată nu se știe ce va fi bebelușul, dar informația a fost confirmată de poza publicată pe Instagram de moderator. În poză apar amândoi, Gabriela Prisăcăriu fiind îmbrăcată într-o rochie albă, mulată, care-i scoate în evidență proaspăta burtică de gravidă. la poza publicată, Dani Oțil, mai în glumă, mai în serios, scria:

”Pt toți cei care mă întreabă de ani total nepotrivit: cand faceți un copil…

Pt toți cei care au ceva cu pătrățelele noastre…

Pt toți cei care merg cu bebelușii 10-12 ore cu avionul, ca sa vada si bebelușii insule…

Pt toți…

hai ca am glumit…nu pt voi… Ci pentru noi…o sa avem un copil

Am decis sa spun aici, pt ca in curând mi se va vedea burta si se vor face speculații. Promit sa ma refac repede”, a scris Dani Oțil pe contul său de pe celebra rețea de socializare.