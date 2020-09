Gina Pistol a făcut marele anunț. Povestea aproape dramatică din spatele sarcinii

Smiley și Gina Pistol au făcut primele declarații despre sarcină. Cei doi au o relație de aproape de ani, pe care au făcut-o publică abia acum câteva luni. Ei au făcut un videoclip special pentru fani lor, în care au vorbit pentru prima dată despre sarcina frumoasei blondine.

După ce în media au apărut mai multe zvonuri, dar și a unor imagini cu ea în care i se vede burtica de gravidă, Gina Pistol a confirmat că este însărcinată. Vedeta a postat un mesaj pe contul ei de Instagram în care povestește că este într-adevăr însărcinată, dar și motivul pentru care nu a vrut să dezvăluie până acum acest lucru.

„Noi acum înseamnă TREI! În urma unor analize medicale, acum câțiva ani, am aflat că șansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi! Am avut multe emoții, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate și am știut că totul este bine. În sfârșit, a venit momentul să aflați de la noi ce am făcut în ultimii 3 ani și cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3! Este mult râs, mult plâns de fericire, multă susținere și multă emoție în viața noastră” a scris Gina Pistol pe Instagram.