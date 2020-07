Gigi Becali, umilit în direct la TV. I-a plătit 300.000 de euro

Gigi Becali a umilit mai multe persoane în cadrul unei conferințe de presă organizată marți. Finanțatorul FCSB s-a luat de Bogdan Vintilă, de Adrian Petre, după care a început să vorbească de Helmuth Duckadam.

Gigi Becali, umilit în direct. I-a plătit 300.000 de euro

Patronul FCSB a făcut, marţi, un spectacol grotesc în faţa jurnaliştilor, fluturând o foaie cu deplasările făcute de Helmuth Duckadam. În plus, s-a lăudat că i-a dat o grămadă de bani. Spre seară, latifundiarul a fost nevoit să facă un pas înapoi.

Gigi Becali, marţi, a organizat o conferinţă la reşedinţa sa de la Aleea Alexandru în care l-a mai batojocorit o dată pe Bogdan Argeş Vintilă, fostul antrenor al FCSB, după care l-a umilit şi pe Adrian Petre, când a prezentat noua achiziţie a echipei, Sergiu Buş.

Gigi Becali a încercat să-l umilească pe Helmuth Duckadam

Mai înainte, Gigi Becali s-a luat însă de fostul preşedinte de imagine de la FCSB, Helmuth Duckadam. Acesta a părăsit recent FCSB, dându-şi demisia, după ce salariul său a fost redus, treptat, până la 2.000 de lei pe lună. De la acel moment, au urmat mai multe schimburi de replici între latifundiarul din Pipera şi Duckadam. Gigi Becali a insinuat că fostul mare portar a fost plimbat în străinătate pe banii lui şi a încasat o sumă mare, fără să facă nimic.

”Nu fac niciun fel de acuză la adresa lui, doar spun adevărul. A început din august 2010 la noi, a luat 2.500 de euro pe lună, deci în 10 ani a câştigat de la mine 300.000 de euro, nevenind cam niciodată, nu prea a venit, adică a venit de câteva ori. *Eu i -am spus: te rog, du-te să te ocupi de portari, ai mână liberă. Dar nu s-a dus. Eu spun adevărul. Vreau să-l acuz, fără să se supere, de minciună. El a spus că n-a fost niciodată invitat la deplasările din străinătate. El a fost la 26 de deplasări, dar n-a vrut el să meargă. Vi le dau pe o foaie”, a spus Gigi Becali.

Helmuth Duckadam, replică tăioasă pentru Gigi Becali

După declaraţiile făcute de Gigi Becali, Helmuth Duckadam i-a oferit patronului de la FCSB o replică scurtă şi tăioasă. „M-a deranjat declaraţia lui Gigi Becali în care a spus că Duckadam a luat bani degeaba. Şi nervii mei au o limită, încerc să mă abţin. Vreau să fiu decent. În primul rând, că cei 300.000 de euro, despre care spune domnul Becali, i-am luat în 10 ani.

Sunt fotbalişti care au fost la Steaua, şi care au câştigat 300.000 de euro într-un sezon, şi care nu-mi ajung nici măcar la degetul mic. Apoi, eu niciodată n-am făcut vreo cerere de salariu. Nici în 2010, când m-a sunat domnul Becali să vin la Steaua, şi nici în 2015. Ce mi s-a oferit, asta am acceptat. I-am mulţumit public şi o fac şi acum şi sper să o închidem aici“, a spus Helmuth Duckadam.

Gigie Becali se teme că marele portar îl poate face de rușine

Simţind că Helmuth Duckadam s-a enervat şi că îl poate face de ruşine, Gigi Becali a încercat să o dea la pace cu fostul mare portar. „N-am vrut să-l atac pe Duckadam! I-am propus un salariu mai mic din cauza pandemiei. Eu am dat jucători afară ca să plătesc salariile, l-am dat afară pe Gnohere, l-am lăsat pe Planici să plece. Helmuth e un om deosebit, caracter frumos, tot ce vrei.

Voiam doar să se afle adevărul! Am zis că trebuie să clarific acest lucru, fără să atac. Mi-a dat Vali Argăseală (n.r. – preşedinte FCSB) lista cu cele 26 de deplasări ale lui Helmuth, am spus eu vreo minciună? Duckadam e un om de mare valoare, nu-mi pare rău de banii pe care i-a luat, nu i-a luat degeaba, am spus doar adevărul“, a spus Gigi Becali.