Adevărul despre divorț. De ce s-a despărțit Helmuth Duckadam de soție, după 27 de ani

Helmut Duckadam a vorbit deschis despre viața sa privată. Legenda fotbalului românesc a decis să spună de ce s-a despărțit de prima sa soție, cu care a împărțit bune și rele timp de 27 de ani și cu care are doi copii.

S-a aflat de ce s-a despărțit Helmut Duckadam de fosta lui soție, cu care a fost căsătorit 27 de ani

Helmut Duckadam a fost invitat la o emisiune la Antena 3, unde a vorbit despre primul său mariaj, din care au rezultat cei doi copii ai săi: Robert și Brigitte. Fostul fotbalist a spus că problemele între el și Ildiko, prima sa soție de care s-a despărțit după 27 de ani, au apărut din cauza faptului că el nu a putut trăi în Statele Unite ale Americii, departe de casă.

“Eu am fost căsătorit 27 de ani cu Ildiko. Ne-am despărțit pentru că nu am putut să mă obișnuiesc în SUA”, a spus Helmut Duckadam la Antena3. Ildiko s-a recăsătorit și trăiește în Arizona.

Helmut Duckadam, declarație de dragoste în direct

Helmut Duckadam s-a declarat mulțumit de faptul că, de când s-a mutat în București cu actuala soție, Alexandra, nu a apărut în tabloide, însă a fost mâhnit de un alt lucru, atunci. Toată presa scria la început că Alexandra, cu 20 de ani mai tânără, umblă după banii fostului portar. Legenda vie a fotbalului românesc nu a ratat ocazia și i-a făcut o declarație de dragoste actualei sale soții, Alexandra.

“Noi am reușit o performanță de când ne-am mutat în București. Nu am apărut în tabloide. Chiar e o performanță. După divorț, m-am întors în România și în trei ani am cerut-o de soție pe Alexandra. Atunci se scria că umblă după banii mei, dar nu aveam.

Mama mea a luat-o de o parte și a întrebat-o dacă e sigură ce vrea. Ea a fost hotărâtă și vreau să îi mulțumesc în fața a milioane de telespectatori pentru că în 13 ani de când suntem împreună a stat lângă mine zi și noapte”, a mai afirmat Helmut Duckadam.

Helmut Duckadam a intrat în Cartea Recordurilor după ce a apărat patru lovituri de departajare în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, dintre Steaua și FC Barcelona.