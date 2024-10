Ion Țiriac a fost internat de urgență la spital. Afaceristul are probleme de sănătate, cum se simte acum

Clip tensionate pentru familia afaceristului Ion Țiriac. Fostul mare tenismen al României se confruntă cu anumite probleme de sănătate, după ce a fost internat de urgență la un spital din Viena, Austria.

Potrivit informațiilor apărute deocamdată în presă, starea lui de sănătate nu ar fi una gravă. În trecut, Ion Țiriac a mai fost internat mai multe zile într-o clinică din Germania, când a fost infectat cu Covid-19.

„Am avut Covid, am fost unul dintre primii. Am luat în Statele Unite. N-am știut că l-am avut, n-am știut că îl port în spate. Imediat feciorul meu cel mare m-a adus în Europa. A trebuit să mă țină în spital opt zile, nu știu de ce. Dar nu în România, în Germania. Apoi m-am săturat și am venit acasă”, declara, la acea vreme, Ion Țiriac.