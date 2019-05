Gigi Becali, prima reacție după alegeri. ”Scăpăm de ciuma roșie!” De ce nu a fost să voteze

Gigi Becali, finanţatorul FCSB, a avut o primă reacție după alegerile europarlamentare. El a explicat și de ce nu a fost să voteze.

Gigi Becali, finanțatorul FSCB, vicecampioana Ligii 1, a avut o primă reacție după anunțarea primelor rezultate de la alegerile europarlamentare.

“Nu am fost să votez pentru că nu am voie. Mă bucur mult de rezultat. Scăpăm de ciuma roşie. Sunt foarte bucuros”, a spus Gigi Becali. El nu poate vota pentru că este fost condamnat și încă are interzise anumite drepturi.

Gigi Becali a fost eliberat din închisoare în 2018, după ce a ispășit un an și zece luni de închisoare în dosarul schimbului de terenuri cu MApN.

Alegerile europarlamentare, eșec major al PSD

Biroul Electoral Central a revenit, luni, la ora 11:00, cu noi rezultate parțiale ale alegerilor europarlamentare. Potrivit acestora, PNL ocupă primul loc. Aproape nouă milioane de oameni au votat la secțiile deschise în România, potrivit Biroului Electoral Central.

1. PNL – 26,23 %

2. PSD – 23,68 %

3. USR-PLUS – 20,51 %

4. PRO Romania – 7.01 %

5.UDMR – 6.07 %

6. PMP – 5.55 %

7. ALDE -4.24 %

Pe următoarele locuri, sub pragul necesar pentru a prinde un loc în PE, se află candidaţii independenţi Peter Costea – 1,66%, George Nicolae Simion – 1,21% şi Gregoriana Carmen Tudoran – 1,17%, apoi UNPR – 0,55%, PRU – 0,54%, Partidul Socialist Român – 0,45%, Partidul Social Democrat Independent – 0,29% şi Blocul Unităţii Naţionale – 0,21%.