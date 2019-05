Declarații Klaus Iohannis: mesajul președintelui după mobilizarea de la europarlamentare și referendum

Președintele Klaus Iohannis susține luni, la ora 12:00, o conferință de presă la Palatul Cotroceni. Președintele a vorbit despre rezultatul alegerilor europarlamentare și despre referendumul pe justiție.

Șeful statului susține că mobilizarea românilor a fost una exemplară. A criticat, însă, autoritățile pentru modul în care au organizat alegerile din diaspora. Acolo, oamenii au stat ore în șir la cozi, iar unii nici așa nu au reușit să-și exercite votul.

„Democrația s-a maturizat, politicienii înțeleg ce armă puternică e votul. (…) este inacceptabilă bătaia de joc a autorităților la adresa românilor din diaspora, au fost supuși unei umilințe din partea unor politicieni incapabili, care n-au înțeles că rolul lor e în slujba cetățeanului, nu împotriva cetățeanului”

Klaus Iohannis, președintele României

Șeful statului a remarcat că peste șase milioane de români au votat la referendumul pe justiție, demersul inițiat de președintele Klaus Iohannis.

Șeful statului i-a felicitat pe cei de la PNL și de la USR-Plus pentru scorul obținut, dar a avut un mesaj și pentru PSD.

„E de remarcat că PNL a obținut un scor istoric și îi felicit. Europarlamentarele au fost câștigate de PNL. PNL e pe cale să devină cel mai important partid politic. E remarcabil rezultatul obținut de USR PLUS care arată că se poate construi o alternativă serioasă la actuală majoritate falimentară. S-a văzut că românii își doresc o astfel de alternativă. Dacă adunăm voturile, PNL și USR PLUS pot pune baza unei colaborări. PSD a obținut cea mai dura sancțiune. A avut dreptate să se teamă de votul românilor dar nu l-a putut împiedica” Klaus Iohannis, președintele României

Klaus Iohannis, președintele României, a ieșit cu prima declarație la câteva minute duminică, după ora 21, după ce urnele s-au închis. Șeful statului a avut cuvinte de laudă la adresa românilor care au votat la alegerile europarlamentare și la referendum.

„Referendumul a trecut cu brio. Dragi români, ați votat clar și ferm pentru o politică corectă, pentru o justiție dreaptă, pentru o bună guvernare, pentru români și pentru România. Vă mulțumesc pentru această participare la referendumul pe care l-am convocat. Ați participat azi în număr mare, participarea e senzațională, avem circa 50% la europarlamentare și circa 40% la referendum. Am avut sprijin din partea unor partide politice în felul în care am reușit să-i mobilizăm pe alegători. Aș menționat sprijinul primit de la PNL, care s-a și înscris la AEP ca partid care sprijină referendumul. Am avut însă un sprijin consistent din partea Alianței USR-PLUS. Le mulțumesc și lor. Din păcate, nu peste tot lucrurile au mers bine. Am văzut cu toții cozile interminabile. PSD și-a bătut joc de români, mai ales de românii din diaspora. Rușine, PSD! […]”

Klaus Iohannis, președintele României