Gigi Becali, făcut praf de președintele FRF. Ce acuzații i-a adus Răzvan Burleanu patronului FCSB

Gigi Becali a primit o contră dură de la președintele FRF. Pe parcursul sezonului trecut, patronul FCSB a arătat cu degetul spre unii arbitri din Liga 1. Becali a incriminat o sumedenie de decizii care – era convins el – i-au dezavantajat echipa. În schimb, au fost în folosul rivalei la titlu, CFR Cluj. „Calul de bătaie” al lui Becali a fost mai ales arbitrul de etnie maghiară, Istvan Kovacs. În luna aprilie, Becali a „derapat” serios la adresa acestuia, acuzându-l că e „posedat de draci”. Iar „dracii” s-ar afla undeva, mai sus, în FRF, forul responsabil cu delegarea cavalerilor fluierului.

Kovacs, fiind om, nu putea să facă așa ceva. Dracii i-au spus ce să facă. Păi, bă, nebunule, ți-au întunecat mintea? Numai dracii gândesc lucrurile invers! Cum să nu fiu supărat? Numai dracu’ strâmbă mintea la om. FCSB luptă acum cu echipa adversă și cu dracii care strâmbă mintea la arbitri (…) Arbitrii nu mai sunt cumpărati, nu mai există așa ceva, dar există draci care le întunecă mintea. Nici prostie nu e, e minte întunecată. Istvan Kovacs n-are voie să greșească, are calitate mare de arbitru, dar când am văzut că n-a dat penalty la Camora mi-am dat seama că are ceva”, a spus Gigi Becali la Pro X, la vremea respectivă.