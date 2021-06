Politicieni, șeful DNA și angajați ai FRF au loc la VIP. Gică Popescu, Gică Hagi și Dorinel Munteanu, doar la tribuna a II-a

Situație incredibilă la primul meci Euro 2020 disputat pe Arena Națională din București. Gică Hagi, Gică Popescu și Dorinel Munteanu au fost umiliți de FRF și au fost trimiși să vadă partida dintre Austria și Macedonia de Nord de la tribuna a II-a a stadionului, în loc de VIP. Locurile unde ar fi trebuit să stea fostele glorii ale României au fost rezervate, în schimb, pentru angajați ai FRF și politicieni, în frunte cu Ludovic Orban, Anca Dragu, Dan Barna, Nicușor Dan. Federația Română de Fotbal pasează vina către UEFA pentru această situație și spune că forul european a fost cel care a stabilit cum vor fi ocupate locurile în tribune.

Federația Română de Fotbal a găsit de cuviință să acorde bilete foștilor mari internaționali ai României, la meciul Austria-Macedonia de Nord 3-1, la tribuna a II-a, în timp ce politicieni, procurorul-șef al DNA și angajați ai FRF s-au bucurat de condițiile de lux de la VIP. Printre ei se numără președintele FRF Răzvan Burleanu, Mihai Stoichiță, Gabriel Bodescu și Radu Vișan, scrie GSP.ro

Din rândul oamenilor politici care s-au bucurat de fotoliile confortabile de la VIP fac parte: Ludovic Orban (președintele Camerei Deputaților și președintele PNL), Anca Dragu (președintele Senatului și membru USR Plus), Bogdan Aurescu (ministrul Afacerilor Externe), Lucian Bode (ministrul Afacerilor Interne), Nicușor Dan (primarul Capitalei).

De asemenea, Vasile Dâncu (PSD) și șeful Direcției Naționale Anticorupție, Crin Bologa, au avut și ei locuri privilegiate.

Răspunsul FRF

Potrivit FRF, de vină pentru această situație ar fi UEFA care ”nu oferă invitații” la meciuri.

”Întregul proces de ticketing la EURO 2020 este gestionat de UEFA, care nu oferă invitații. Federația Română de Fotbal a făcut o cerere de cumpărare de bilete la UEFA, pentru a oferi locuri în tribună fostelor glorii fotbalistice, și a primit bilete de categoria I. Prețul este tipărit pe bilet. FRF a făcut acest demers pentru 60 de glorii ale fotbalului românesc, oferindu-le cea mai bună variantă avută la dispoziție la meciurile organizate de UEFA.”, se arată în comunicatul FRF.

De asemenea, Federația Română de Fotbal a mai explicat că forul european a fost cel care a gestionat și locurile VIP.

”În privința locurilor VIP, facem precizarea că FRF nu a deținut locuri în acest sector. UEFA a avut invitați proprii, străini și români, printre care conducerea FRF (președinte, secretar general, secretar general adjunct, director tehnic) și managerul Structurii Locale de Organizare a EURO 2020 la București. Totodată, este util de știut că UEFA are un alt criteriu de împărțire a locurilor în tribune, diferit de sistemul Tribuna I, Tribuna II și Peluze. Cele 3 categorii UEFA sunt:

• Categoria 1 – central, între cele două careuri de 16 m, pe ambele părți ale stadionului

• Categoria 2 – colțurile terenului

• Categoria 3 – peluze”, se mai arată în răspunsul FRF.

Ce spun fostele glorii

Atât Gică Popescu – cel desemnat cu organizarea Euro la București din partea Guvernului, Regele Hagi, cât și Dorinel Munteanu s-au arătat dezamăgiți de decizia FRF. ”Dacă eram pe oricare alt stadion de la Euro, aș fi primit loc la tribuna oficială”, a declarat Gică Popescu.

”Mă așteptam să primesc invitație în altă parte a stadionului, lui Gică Hagi i-am zis pe drum spre stadion unde avem locuri. Mi-a fost teamă că dacă îl anunț înainte să plecăm că vom sta la tribuna a doua, nici nu mai vine la meci”, a declarat fostul căpitan al Barcelonei

Gică Hagi: ”N-am o problemă. Am vrut să văd meciul, am stat unde am avut loc, mi-a plăcut partida, atât pot să spun. În rest, n-am nimic de comentat.”

Dorinel Munteanu: ”N-am vrut să mă mai duc la meci”

”Munti”, alături de Miodrag Belodedici și Gabriela Szabo au fost ambasadori ai acestui Campionat European. Fostul mijlocaș al naționalei s-a arătat extrem de dezamăgit de atitudinea Federației Române de Fotbal.

”M-a deranjat! Mă așteptam la altceva din partea Federației. Eu n-am nicio explicație și nici n-am nevoie. Eu știu că am făcut ceva pentru fotbalul românesc, am însemnat ceva pentru echipa națională, am lăsat ceva important în istorie. Evident, alături de colegii mei. Chiar am discutat cu Gică Popescu înainte de meci, i-am scris pe telefon să-l întreb: el unde stă? Și când mi-a spus unde e, l-am și reperat apoi, în sectorul 35, era la câteva scaune distanță.”, a declarat Dorinel Munteanu.

La meciul Austria – Macedonia de Nord 3-1, au fost prezenți în tribune aproximativ 13.000 de spectatori, adică 25% din capacitatea Arenei Naționale.