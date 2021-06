Finanțatorul FCSB Gigi Becali este unul dintre cei mai bogați oameni din România. La un moment dat, Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, mărturisea că afaceristul ar avea o avere de un miliard de euro.

Și Anamaria Prodan dezvăluia că patronul echipei roș-albastre poate ține FCSB 20 de ani fără a vinde vreun jucător.

„Este omul care nu are nevoie de bani, iar eu dacă am spus-o că încă vreo 20 de ani de acum încolo Gigi Becali își permite să țină echipa la nivelul salariilor ăstora de 20, 25, 15 mii de euro lunar, nu glumesc. Poate fără să vândă vreun jucător să țină toate aceste salarii”, preciza Anamaria Prodan pentru ProSport.

Gigi Becali a avut noroc de bani chiar și în 2020, cu toate că pandemia de coronavirus a afectat financiar foarte mulți români. Veniturile patronului FCSB au crescut destul de mult în ultimul an.

Latifundiarul din Pipera a încasat chiar și 12 milioane de euro cash din terenuri vândute în pandemie.

”Pentru mine nu a fost nicio perioadă grea, a fost chiar și mai bine de cinci ori. Păi cum așa? S-au dublat prețurile la terenuri. Și am vândut în pandemie terenuri la dublu preț decât era înainte de pandemie. Am vândut în pandemie, am luat 11 milioane (n.r. – euro) bani cash.

Omul nu ține cont de pandemie, omul dă când vrea el și cât vrea el. Toată averea, împlinirea asta toată e a Domnului, toate bogățiile. Și el mi-a dat mie și a zis bă, îți dau ție să administrezi. Dacă nu administrezi bine, vai de capul tău”, a spus Gigi Becali, la Antena 3.