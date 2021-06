Gigi Becali are de ce să se bucure! Patronul de la FCSB are parte de o avere uriașă, ba chiar, el a strâns mult mai mulți bani decât credeau majoritatea românilor. Acesta este cunoscut pentru dragostea față de fotbal și afacerile de succes, dar puțini știu la ce sume uriașe a ajuns.

Averea lui Gigi Becali este estimată undeva la 350 și 400 de milioane de euro, aflându-se pe locul doi în topul celor mai bogați români implicați acum sau în trecut în lumea sportului, întocmit de Capital. Acesta este întrecut de Ion Țiriac, ce are o avere de 2 milioane de euro. După ei urmează Ioan Niculae, patronul Astra, cu o sumă cuprinsă între 300 și 400 de milioane de dolari.

Chiar dacă patronul clubului FCSB are o avere imensă, se pare că sumele strânse de acesta ar fi mult mai mari decât se estima. Dumitru Dragomir, un om ce îl cunoaște bine pe cunoscutul laitfundiar, a explicat că nimeni nu știe că Gigi Becali are mai multe proprietăți decât se cunoaște, iar familia lui poate să renunțe la muncă pentru că este asigurată pentru toată viața.

„Gigi Becali are pământuri de cel puțin un miliard și jumătate acum. Păi, mă, nu știe nimeni, nici nu știu dacă am dreptul să spun. Are pădure și din subvenție poate să trăiască oriunde în lume fără să mai muncească el și copiii lui toată viața.

Are mii de hectare de pădure, fraților! Pe asta n-o știe nimeni! Nici eu nu știu dacă e bine să spun sau nu că se supără ăsta, vă dați seama.

Pământul lui Gigi costă acum 300 de euro metrul, sub 250 de euro nu se vinde. În doi-trei ani, se vinde cu 800 de euro. Din punctul meu de vedere, are peste două miliarde. Convingerea mea este că, dacă trăiește 5.000 de ani, nu rămâne fără bani.”, a mărturisit Dumitru Dragomir, la Prosport Live.